Трещина во Вселенной: наша версия из параллельного мира может влиять на нашу жизнь

Физики считают, что параллельные Вселенные могут быть не полностью изолированы друг от друга и обмен информацией возможен.

Согласно новой теории квантовой физики, в нашей Вселенной существуют трещины, связывающие нас с другими мирами. Это открывает возможность существования нашей копии в другой Вселенной. Ученые считают, что это можно проверить с помощью квантового компьютера под управлением искусственного интеллекта. Теория описана в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, пишет Popular Mechanics.

Представьте, что вы получили решения проблемы, над которой ломали голову долго время. Но вы не помните, чтобы описывали такое решение, но оно каким-то образом оказалось у вас на столе. Этот мысленный эксперимент является одной из основ новой теории, которую предложили квантовые физики. Они предполагают, что другая версия нас из параллельной Вселенной теоретически может в какой-то мере управлять нашей жизнью.

Но эта теория нарушает один из главных принципов многомерной концепции квантовой механики: параллельные Вселенные никогда не могут взаимодействовать друг с другом. Но если это возможно, то таким образом любая информация, которая не доступна нам в этом мире, могла проникнуть из другого мира и таким образом полностью изменить нашу жизнь. Самый простой пример связан с лотереей. Вы не знаете, какой номер будет выигрышным, но это знает ваша версия из параллельной реальности. И тот другой человек может передать эту информацию вам.

Согласно новой теории квантовой физики, в нашей Вселенной существуют трещины, связывающие нас с другими мирами. Это открывает возможность существования нашей копии в другой Вселенной Фото: popularmechanics.com

Физики в статье описывают сценарий, в котором один наблюдатель рассматривается как квантовая система, полностью контролируемая другим наблюдателем. В этой модели внешний контролер управляет квантовым состоянием наблюдателя, находящегося в суперпозиции двух вероятных квантовых исходов. В квантовой механике суперпозиция означает, что система может одновременно находиться в нескольких возможных состояниях, пока не будет произведено измерение.

Это не разные люди, а две копии одного и того же наблюдателя, существующие в разных реальностях в рамках одного сценария. Отдельный наблюдатель, находящийся вне системы, предположительно обладает полным квантовым контролем над ее внутренними состояниями. Такой внешний контролер, манипулируя полным квантовым состоянием системы, может обеспечить передачу сообщения, записанного в одном мире, в другой мир, предполагают ученые.

Но для реализации этого сценария требуется человек, наделенный исключительными возможностями. Нужен кто-то, кто способен управлять тем, что происходит внутри системы на квантовом уровне, то есть человек, способный изолировать другого наблюдателя от окружающей среды и манипулировать всем его квантовым состоянием. Это напоминает классический мысленный эксперимент с котом Шредингера, где кот заперт в ящике и может быть как живым, так и мертвым в зависимости от того, что увидит внешний наблюдатель.

Физики считают, что создать подобие предполагаемой трещины между параллельными Вселенными можно с помощью квантовых компьютеров нового поколения, которые работают под управлением и человека и искусственного интеллекта.

Возможность трещины между параллельными Вселенными сохраняется, считают ученые. Возможно, кто-то из другого мира действительно может манипулировать нашей жизнью. И этот кто-то – это мы сами, точнее другая версия нас.

Другие новости науки