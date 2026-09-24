Тріщина у Всесвіті: наша версія з паралельного світу може впливати на наше життя

Фізики вважають, що паралельні Всесвіти можуть бути не повністю ізольовані один від одного і що обмін інформацією є можливим.

Згідно з новою теорією квантової фізики, у нашому Всесвіті існують тріщини, що з’єднують нас з іншими світами. Це відкриває можливість існування нашої копії в іншому Всесвіті. Вчені вважають, що це можна перевірити за допомогою квантового комп’ютера, керованого штучним інтелектом. Теорія описана в статті, опублікованій на сервері препринтів arXiv, пише Popular Mechanics.

Уявіть, що ви знайшли рішення проблеми, над якою довго ламали голову. Але ви не пам’ятаєте, щоб описували таке рішення, проте воно якимось чином опинилося у вас на столі. Цей уявний експеримент є однією з основ нової теорії, яку запропонували квантові фізики. Вони припускають, що інша версія нас із паралельного Всесвіту теоретично може певною мірою керувати нашим життям.

Але ця теорія порушує один із головних принципів багатовимірної концепції квантової механіки: паралельні Всесвіти ніколи не можуть взаємодіяти один з одним. Але якщо це можливо, то таким чином будь-яка інформація, яка недоступна нам у цьому світі, могла б проникнути з іншого світу і таким чином повністю змінити наше життя. Найпростіший приклад пов’язаний із лотереєю. Ви не знаєте, який номер буде виграшним, але це знає ваша версія з паралельної реальності. І та інша людина може передати цю інформацію вам.

Згідно з новою теорією квантової фізики, у нашому Всесвіті існують тріщини, що з"єднують нас з іншими світами. Це відкриває можливість існування нашої копії в іншому Всесвіті Фото: popularmechanics.com

У статті фізики описують сценарій, в якому одного спостерігача розглядають як квантову систему, що повністю контролюється іншим спостерігачем. У цій моделі зовнішній контролер керує квантовим станом спостерігача, який перебуває в суперпозиції двох ймовірних квантових результатів. У квантовій механіці суперпозиція означає, що система може одночасно перебувати в декількох можливих станах, доки не буде проведено вимірювання.

Це не різні люди, а дві копії одного й того самого спостерігача, що існують у різних реальностях у межах одного сценарію. Окремий спостерігач, який перебуває поза системою, імовірно, має повний квантовий контроль над її внутрішніми станами. Такий зовнішній контролер, маніпулюючи повним квантовим станом системи, може забезпечити передачу повідомлення, записаного в одному світі, в інший світ, припускають вчені.

Але для реалізації цього сценарію потрібна людина, наділена винятковими здібностями. Потрібен хтось, хто здатний керувати тим, що відбувається всередині системи на квантовому рівні, тобто людина, здатна ізолювати іншого спостерігача від навколишнього середовища та маніпулювати всім його квантовим станом. Це нагадує класичний уявний експеримент із котом Шредінгера, де кіт замкнений у ящику і може бути як живим, так і мертвим залежно від того, що побачить зовнішній спостерігач.

Фізики вважають, що створити щось на зразок гіпотетичної тріщини між паралельними Всесвітами можна за допомогою квантових комп’ютерів нового покоління, які працюють під керуванням як людини, так і штучного інтелекту.

На думку вчених, можливість існування тріщини між паралельними Всесвітами залишається. Можливо, хтось із іншого світу дійсно може впливати на наше життя. І цей "хтось" — це ми самі, точніше — інша версія нас.

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