Темний вимір: у космосі існує "вікно" в інший світ, вважають фізики

Дослідження припускає, що гіпотетичні первинні чорні діри не просто існують, а знаходяться у п’яти вимірах одночасно.

Ми обмежені трьома вимірами простору та одним виміром часу і не можемо вийти за їхні межі. Але, можливо, гравітація не підкоряється цим правилам і проникає у п’ятий, темний вимір, який недоступний для нас. Фізики припускають, що з цим виміром пов'язані первинні чорні діри, які є "вікнами" в іншу реальність. Якщо темний вимір існує, то такі чорні діри є п’ятивимірними, припускає дослідження, яке прийнято до публікації в журналі Physical Review D, пише ScienceAlert.

Чорні діри утворюються після смерті масивних зірок, коли ті стискаються у надзвичайно щільну ділянку космосу. З іншого боку, вважається, що існують первинні чорні діри — гіпотетичні об’єкти, яких ще ніхто не бачив, але які виникли в найпершу мить після Великого вибуху з областей підвищеної щільності. Ці чорні діри вважаються ймовірним компонентом темної матерії, яка є джерелом додаткової гравітації в галактиках.

У своєму дослідженні фізики використовують поняття "брана". Це гіпотетичний багатовимірний об’єкт, який може мати довільну кількість просторових вимірів. Існує теорія, що наш Всесвіт може бути чотиривимірною браною, де є три просторові виміри та один вимір часу, яка перебуває в багатовимірному просторі з великою кількістю вимірів. Нам складно уявити п’ятий вимір, адже він виходить за межі звичної реальності.

З темним виміром пов"язані первинні чорні діри, які є "вікнами" в іншу реальність Фото: ESA/Hubble

Однак фізики вважають, що такий темний вимір існує, але він має дуже крихітні розміри. Частинки, з яких складається звичайна матерія, прив’язані до чотиривимірної брани й не можуть вийти за її межі. Але гравітація може проникати у п'ятий вимір. Фізики уточнюють, що це може робити гравітація крихітної первинної чорної діри. Таким чином, цей об'єкт не обмежений чотирма вимірами, і його геометрія стає п'ятивимірною.

Усі розрахунки вчених показали, що, як би не були створені первинні чорні діри, всі вони мають бути п’ятивимірними. Наявність додаткового виміру змінює життєвий цикл чорної діри. Ці об’єкти поступово втрачають масу внаслідок випромінювання Хокінга, причому дрібніші діри випаровуються особливо швидко. Але п'ятивимірні чорні діри випаровувалися б повільніше за свої чотиривимірні аналоги. За розрахунками фізиків, такі чорні діри можуть і досі існувати з часу Великого вибуху, тобто вже 13,8 мільярда років.

Це означає, що десь у космосі знаходяться первинні чорні діри, які досі випаровуються, і вони можуть бути джерелом нейтрино з надзвичайно високою енергією. Ці частинки заповнюють весь Всесвіт, і щосекунди трильйони нейтрино проходять крізь ваше тіло.

Якщо такі чорні діри існують, то вони можуть зберігати інформацію про фізичні процеси, що відбуваються в масштабах і при енергіях, які ми не в змозі відтворити. Можливо, вони також існують у вимірах, які для нас недоступні.

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