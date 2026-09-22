Чорна діра на Землі: невже Великий адронний колайдер може знищити нас усіх

Фізики провели новий експеримент на найбільшому та найпотужнішому прискорювачі частинок у світі, щоб створити квантову чорну діру.

Чорна діра — це не обов’язково величезний космічний об’єкт, який поглинає все, що його оточує. Фізики вважають, що існують квантові чорні діри, розміри яких менші за розміри атома. За допомогою Великого адронного колайдера, найпотужнішого та найбільшого у світі прискорювача частинок, фізики розпочали пошук квантової чорної діри. Відкриття подібних об’єктів може допомогти розгадати деякі таємниці простору-часу та створити теорію квантової гравітації. Вона має об’єднати загальну теорію відносності Ейнштейна та квантову фізику, які не поєднуються між собою. Результати експерименту описано в дослідженні, опублікованому в журналі Progress in High Energy Physics, пише Space.

Вчені вважають, що розкрити існуючі таємниці Всесвіту можна за допомогою нової фізики, яка виходить за межі Стандартної моделі фізики елементарних частинок. Нова фізика може проявлятися лише за високих енергій, тобто тих, що виникають на Великому адронному колайдері під час зіткнення протонів, які рухаються майже зі швидкістю світла.

Нова фізика може проявлятися лише при високих енергіях, тобто тих, що виникають на Великому адронному колайдері під час зіткнення протонів, які рухаються майже зі швидкістю світла Фото: CERN

Фізики також вважають, що в результаті таких зіткнень можуть утворюватися квантові чорні діри. Прихильники теорії змови вважають, що Великий адронний колайдер може створити стабільну чорну діру, яка знищить нашу планету. Але насправді, якщо найпотужніший у світі прискорювач частинок зможе створити чорну діру, то вона майже відразу ж випарується, адже вона дуже маленька.

І все ж квантову чорну діру можна виявити безпосередньо, адже під час її розпаду виділяється характерна енергія та з’являються різні частинки. Виявлення квантової чорної діри могло б вказувати на існування прихованих вимірів, завдяки яким, як вважається, відбувається стиснення простору-часу, щоб виникла крихітна чорна діра.

Під час експерименту на Великому адронному колайдері вченим поки що не вдалося виявити доказів існування квантових чорних дір або прихованих вимірів, проте вони не втрачають оптимізму. Негативний результат дав змогу уточнити параметри пошуку квантових чорних дір, тож пошук не завершено, і вчені сподіваються відкрити нову фізику.

У міру накопичення даних ймовірність виявлення квантової чорної діри зростає. А це, як вважають автори дослідження, дозволить наблизитися до об’єднання квантової фізики, що описує Всесвіт на атомному та субатомному рівні, та загальної теорії відносності, яка найкраще описує гравітацію. Таким чином можна буде описати однією теорією квантової гравітації всі чотири фундаментальні сили природи. Так звана теорія всього має надати повне розуміння того, як насправді влаштований Всесвіт.

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