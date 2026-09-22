Перша жінка-фараон правила Стародавнім Єгиптом 5000 років тому: знайдено докази (фото)

Вчені підтвердили існуючу гіпотезу про те, що перша жінка-фараон правила Стародавнім Єгиптом на 1000 років раніше, ніж вважалося раніше.

Багато єгиптологів вважають, що першою жінкою-фараоном у Стародавньому Єгипті була Нефрусебек або Себекнеферу з XII династії, яка правила країною майже 4000 років тому (приблизно у 1798 — 1794 роках до н. е.). Але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Prague Egyptological Studies, вважають інакше. Вчені знайшли докази того, що перша жінка-фараон правила Єгиптом на 1000 років раніше, пише ScienceAlert.

Серех, фараона Джера Фото: Wikipedia

Серех — це особливий геральдичний символ Стародавнього Єгипту, який містив у собі ім’я фараона. Під час дослідження єгиптологи вивчили серехи на глиняних пробках, якими закупорювали керамічні глечики, знайдені 80 років тому в некрополі Саккари. У результаті вони виявили ім’я, як вони вважають, найпершої правительки Стародавнього Єгипту, яку звали Мернейт або Меретнейт. При цьому варто зазначити, що гробниця Мернейт розташована в некрополі Абідоса.

Вчені виявили ім"я, як вони вважають, найпершої правительки Стародавнього Єгипту, яку звали Мернейт або Меретнейт Фото: карта океанических лесов

Вже давно існує гіпотеза, що Мернейт могла бути першою жінкою-фараоном. Вона була представницею Першої династії правителів Стародавнього Єгипту (3218–2900 роки до н. е.). Автори дослідження вважають, що нові докази підтверджують цю гіпотезу.

Вчені зазначають, що вже є чимало свідчень, які вказують на те, що ця жінка дійсно була першою повноправною правителькою Стародавнього Єгипту.

Похоронна стела Мернейт Фото: Wikipedia

Наприклад, гробниця Мернейт, судячи з численних атрибутів, явно є місцем поховання правителя. Її ім’я також було викарбувано на похоронній кам’яній стелі. Такі стели встановлювали лише фараонам.

Автори дослідження вважають, що політична кар’єра Мернейт, яка, ймовірно, тривала щонайменше 30 років правління в тій чи іншій формі, розпочалася з того, що вона була співправителькою Єгипту. Спочатку вона правила разом зі своїм батьком — третім фараоном Стародавнього Єгипту на ім’я Джер.

Потім Мернейт стала фараоном і правила країною, доки її син Ден, п’ятий фараон Єгипту, не досяг повноліття. У гробниці Дена було знайдено список предків, де Мернейт зазначена як "мати фараона".

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