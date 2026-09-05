Знайдено нову гробницю Стародавнього Єгипту: там є двері для подорожей між світами (фото)

Археологи виявили гробницю високопоставленого давньоєгипетського чиновника, який одночасно обіймав кілька посад при дворі фараона.

Єгипетські археологи розпочали новий етап розкопок у некрополі Саккара, розташованому приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Каїра. Вони виявили гробницю давньоєгипетського чиновника, яка була створена приблизно 4700–4200 років тому в період Стародавнього царства. У гробниці знайшли фальшиві двері для подорожі між світом мертвих і живих, пише IFLScience.

У селищі Саккара в Єгипті розташований найдавніший некрополь столиці Стародавнього царства — міста Мемфіса. У некрополі знаходяться кілька пірамід періоду історії Стародавнього Єгипту, відомого як Стародавнє царство. Найвідомішою серед них є ступінчаста піраміда фараона Джосера. Також у некрополі знаходяться гробниці високопоставлених чиновників, які служили різним фараонам. Саме таку гробницю нещодавно виявили єгипетські археологи.

Відео дня

Ієрогліфи в гробниці вказують на те, що вона належала високопоставленому чиновнику на ім’я Сехентью-Птах, який одночасно обіймав кілька посад при дворі фараона, хоча поки що невідомо, якого саме.

Ієрогліфи в гробниці вказують на те, що вона належала високопоставленому чиновнику на ім"я Сехентью-Птах Фото: IFLS

Гробниця також наповнена похоронним інвентарем, зокрема понад 100 фігурок ушебті, які мали слугувати помічниками померлого в загробному житті. Археологи також виявили три кам’яні саркофаги, а також дерев’яну фігурку сокола, кераміку та інші артефакти.

Найцікавішими в цій гробниці є похоронні предмети перед фальшивими дверима, зокрема стіл та диск для жертвоприношень. Ці фальшиві двері не призначалися для того, щоб обдурити грабіжників гробниць, хоча місце поховання було розграбоване. Вони слугували символічними воротами між світом живих і мертвих.

Під час розкопок також було виявлено взаємопов’язані похоронні шахти, в яких містилися людські останки. Археологи заявили, що деякі похоронні шахти були розграбовані в давнину, а грабіжники гробниць прокладали проходи між похоронними камерами.

Вчені продовжать розкопки та науковий аналіз знахідок, які нададуть додаткову інформацію про похоронні звичаї та розвиток некрополя Саккари в різні періоди історії Стародавнього Єгипту.

Некрополь у Саккарі досліджують з середини XIX століття, але він і досі приховує несподіванки.

Інші новини науки