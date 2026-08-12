Таємниця будівництва єгипетських пірамід буде розгадана: допомогла загадкова знахідка (фото)

Поруч з однією з найдавніших пірамід Стародавнього Єгипту виявлено загадкову інженерну систему, яка дає нову підказку щодо того, як насправді будувалися ці культові споруди.

У недавньому дослідженні неподалік від Червоної піраміди було виявлено дві величезні споруди, поховані під піском. Ці споруди простягаються через усю долину і нагадують скоріше колосальні греблі, а не дороги, пише Daily Mail.

Зазначимо, що загадкові структури були виявлені біля Червоної піраміди, розташованої приблизно за 24–40 кілометрів на південь від Каїра. Протягом десятиліть ці загадкові утворення інтерпретувалися як кам’яна транспортна дорога та природне підвищення ландшафту. Але тепер нове дослідження припускає, що насправді ці структури були частиною складної гідравлічної мережі, призначеної для збору паводкових вод, уловлювання наносів та регулювання їхнього потоку.

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Запропонована система включає дві греблі, водосховище, відвідний канал і, можливо, найдавніший із відомих у Стародавньому Єгипті вдосконалений трикутний водоскид. Автори дослідження припускають, що контрольоване водопостачання, ймовірно, могло допомогти переміщувати важкі вантажі поблизу піраміди, одночасно забезпечуючи постачання робітників, готуючи розчин та захищаючи будівельний майданчик від сильних повеней.

Якщо ця теорія підтвердиться, експерти вважають, що це відкриття може свідчити про те, що єгиптяни опанували будівництво складних гідротехнічних споруд близько 4500 років тому, коли фараон Снеферу перетворив Дахшур на монументальний будівельний майданчик. Однак ці споруди ніколи не були розкопані чи точно датовані, а це означає, що їхній зв’язок із Червоною пірамідою залишається незвичайною, але недоведеною теорією.

Ці споруди ніколи не були розкопані чи точно датовані, а це означає, що їхній зв"язок із Червоною пірамідою залишається незвичайним Фото: Cairo University

Вчені зазначають, що Червона піраміда в Єгипті, ймовірно, була зведена близько 4600 років тому. Вона була зведена близько 2590 року до н. е. за часів правління фараона Снеферу з Четвертої династії Стародавнього царства Єгипту. До речі, фараон Снеферу є батьком Хеопса, який замовив будівництво Великої піраміди.

Раніше вчені трактували загадкове східне утворення як дороги, що використовувалися для транспортування вапняку до Червоної піраміди. Водночас західне утворення іноді вважалося природним піднесенням. Але тепер вчені вважають, що обидві споруди насправді використовувалися як двоступенева система управління водними ресурсами та наносами.

Передбачається, що верхня споруда виконувала функцію водозатримуючої греблі, сповільнюючи раптові повені та даючи змогу каменям, піску й зваженим наносам осідати, перш ніж вода продовжить текти вниз за течією. Водночас верхня споруда, ймовірно, слугувала основною утримувальною греблею.

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