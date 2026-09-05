Найдена новая гробница Древнего Египта: там есть дверь для путешествия между мирами (фото)

Археологи обнаружили гробницу высокопоставленного древнеегипетского чиновника, который одновременно занимал несколько должностей при дворе фараона.

Египетские археологи начали новый этап раскопок в некрополе Саккары, расположенном примерно в 40 километрах к юго-западу от Каира. Они обнаружили гробницу древнеегипетского чиновника, которая была создана примерно 4700–4200 лет назад в период Древнего царства. В гробнице нашли ложную дверь для путешествия между миром мертвых и живых, пишет IFLScience.

В селении Саккара в Египте находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — города Мемфис. В некрополе размещены несколько пирамид периода истории Древнего Египта известного как Древнее царство. Самой известной среди них является ступенчатая пирамида фараона Джосера. Также в некрополе находятся гробницы высокопоставленных чиновников, которые служили разным фараонам. Именно такую гробницу недавно обнаружили египетские археологи.

Відео дня

Иероглифы в гробнице указывают на то, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику по имени Сехентью-Птах, который одновременно занимал несколько должностей при дворе фараона, правда пока неизвестно какого.

Иероглифы в гробнице указывают на то, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику по имени Сехентью-Птах Фото: IFLS

Гробница также наполнена погребальными принадлежностями, включая более 100 фигурок ушебти, которые должны были служить помощниками умершего в загробной жизни. Археологи также обнаружили три каменных саркофага, а также деревянную фигурку сокола, керамику и другие артефакты.

Наиболее интересными в этой гробнице являются погребальные предметы перед ложной дверью, включая стол и й диск для жертвоприношений. Эта ложная дверь не предназначалась для того, чтобы обмануть грабителей гробниц, хотя место захоронения было разграблено. Она служила символическими воротами между миром живых и мертвых.

В ходе раскопок также были обнаружены взаимосвязанные погребальные шахты, содержащие человеческие останки. Археологи заявили, что некоторые погребальные шахты были разграблены в древности, а грабители гробниц создавали проходы между погребальными камерами.

Ученые продолжат раскопки и научный анализ находок, которые предоставят дополнительную информацию о погребальных обычаях и развитии некрополя Саккары в разные периоды истории Древнего Египта.

Некрополь Саккары изучает с середины XIX века, но он до сих пор преподносит сюрпризы.

Другие новости науки