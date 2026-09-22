Чорна діра спрямовує струмінь плазми в бік Землі: вчені не очікували побачити таке (відео)

Астрономи створили дивовижну відеореконструкцію струменя блазара. Дослідження принесло несподіванку.

Вчені створили відеореконструкцію струменя активної надмасивної чорної діри, яка розташована на відстані понад 5 мільярдів світлових років від нас. Цей струмінь із плазми спрямований прямо у бік Землі. Дані містять результати 27 років спостережень, і на підсумках дослідження вчених чекав сюрприз. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

У центрі більшості великих галактик знаходиться надмасивна чорна діра, маса якої може у мільйони і навіть мільярди разів перевищувати масу Сонця. Активна центральна чорна діра, яка постійно поглинає навколишню матерію, утворює яскраві об’єкти під назвою квазари. Як відомо, чорні діри поглинають не весь міжзоряний газ і пил; частина речовини вилітає в космос у вигляді довгих струменів з плазми, які рухаються майже зі швидкістю світла. Якщо струмінь активної чорної діри спрямований у бік Землі, то такий об’єкт називається не квазаром, а блазаром.

Якщо струмінь активної чорної діри спрямований у бік Землі, то такий об"єкт називається не квазаром, а блазаром. Ілюстрація Фото: space.com

Досі вчені не могли до кінця зрозуміти динаміку потоків плазми в таких струменях блазарів, адже радіотелескопи робили окремі знімки в різні моменти часу. Тепер же вчені об’єднали знімки, зроблені радіотелескопами за 27 років спостережень за блазаром 3C 345, розташованим на відстані приблизно 5,5 мільярда світлових років від нас, в одне відео струменів чорної діри.

Створити таку відеореконструкцію з сотень окремих зображень допомогла спеціальна нейронна мережа під назвою Kine. Таким чином вчені змогли побачити динаміку струменя з плазми протягом тривалого періоду часу та у високій якості. Дослідження дозволило відстежувати рух окремих компонентів струменя блазара, і тут на вчених чекав сюрприз.

Досі вважалося, що яскраві компоненти у струменях блазарів виникають у результаті проходження ударної хвилі, причому швидкість фронту цієї хвилі має помітно перевищувати швидкість руху решти плазми струменя. Але для вчених стало несподіванкою те, що швидкість переміщення яскравих компонентів у струмені блазара 3C 345 практично повністю збігається зі швидкістю руху основного потоку решти плазми. Хоча це суперечить існуючим теоріям, вчені хочуть спостерігати подібний процес у струменях інших квазарів, щоб можна було стверджувати, що теорії є хибними.

За словами астрономів, екстремальні умови, пов’язані з надмасивними чорними дірами та їхніми струменями, допомагають, зокрема, перевірити загальну теорію відносності Ейнштейна. Нагадуємо, що на сьогодні це найкраща теорія для опису гравітації та простору-часу.

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