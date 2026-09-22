Черная дыра направляет струю плазмы в сторону Земли: ученые не ожидали такое увидеть (видео)

Астрономы создали удивительную видеореконструкцию струи блазара. Исследование преподнесло сюрприз.

Ученые создали видеореконструкцию струи активной сверхмассивной черной дыры, которая находится на расстоянии более 5 миллиардов световых лет от нас. Эта струя из плазмы направлена прямо в сторону Земли. Данные содержат 27 лет наблюдений и ученых ожидал сюрприз по итогам исследования. Оно опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

В центре большинства крупных галактик находится сверхмассивная черная дыра, масса которой может в миллионы и даже миллиарды раз превышать массу Солнца. Активная центральная черная дыра, которая постоянно поглощает окружающую материю, создают яркие объекты под названием квазары. Как известно черные дыры поглощают не весь межзвездные газ и пыль, часть вещества вылетает в космос в виде длинный струй из плазмы, которые двигаются почти со скоростью света. Если струя активной черной дыры направлена в сторону Земли, то такой объект называется не квазаром, а блазаром.

Если струя активной черной дыры направлена в сторону Земли, то такой объект называется не квазаром, а блазаром. Иллюстрация Фото: space.com

До сих пор ученые не могли полностью понять динамику потоков плазмы в таких струях блазаров, ведь радиотелескопы делали отдельные снимки в разные моменты времени. Теперь же ученые объединили снимки, сделанные радиотелескопами за 27 лет наблюдений за блазаром 3C 345, расположенным на расстоянии примерно 5,5 миллиарда световых лет от нас, в одно видео струи черной дыры.

Создать такую видеореконструкцию из сотен отдельный изображений помогла специальная нейронная сеть под названием Kine. Таким образом ученые смогли увидеть динамику струи из плазмы за большой период времени и в высоком качестве. Исследование позволило отслеживать движение отдельных компонентов струи блазара и тут ученых ожидал сюрприз.

До сих пор считалось, что яркие компоненты в струях блазаров возникают в результате прохождения ударной волны, причем скорость фронта этой волны должна заметно превышать скорость движения остальной плазмы струи. Но для учены стало неожиданностью то, что скорость перемещения ярких компонентов в струе балазара 3C 345 практически полностью совпадает со скоростью движения основного потока остальной плазмы. Хотя это нарушает существующие теории, ученые хотят увидеть подобный процесс в струях других квазаров, чтобы можно было сказать, что теории не верны.

По словам астрономов, экстремальные условия, связанные со сверхмассивными черными дырами их струями, помогают, в том числе, проверить общую теорию относительности Эйнштейна. Напоминаем, на сегодня это лучшая теория для описания гравитации и пространства-времени.

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