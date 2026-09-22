Неужели инопланетяне: радиосигнал из космоса впервые пришел с определенной планеты

Астрономы впервые получили радиосигнал, который связан с планетой за пределами Солнечной системы.

На расстоянии примерно 63 световых года от нас находится звезда Бета Живописца, которая больше, чем Солнце и имеет более высокую температуру. Вокруг нее вращается три планеты: Бета Живописца b, Бета Живописца c и Бета Живописца d. С помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке астрономы впервые получили радиосигнал, который пришел именно с планеты, а не связан со звездой, пишет ScienceAlert.

Ученые постоянно слушают радиосигналы из космоса, ведь какой-то из них может иметь искусственное происхождение, то есть его могли послать разумные инопланетяне. Ранее астрономы не могли точно сказать, что источником тех или иных радиосигналов из космоса являются планеты вне Солнечной системы, а не их родительские звезды. Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, ученые впервые получили радиосигнал, который связан именно с планетой, а не со звездой. И этой планетой является Бета Живописца b.

Эта планета была обнаружена в 2008 году и это огромный мир. Масса планеты примерно в 10 раз превышает массу самой большой планеты в Солнечной системе – Юпитера. Астрономы зафиксировали четкие, быстрые и повторяющиеся радиосигналы, исходящие от планеты Бета Живописца b, с частотой от 0,85 до 3,5 ГГц.

Бета Живописца b была обнаружена в 2008 году и это огромный мир. Иллюстрация Фото: SciTechDaily

Неужели этот сигнал связан с внеземным разумом? Нет, этот радиосигнал создает полярное сияние на Бета Живописца b, возникающее при взаимодействии заряженных частиц с ее звезды с атмосферой и магнитным полем.

Также ученые впервые напрямую измерили напряженность магнитного поля у планеты вне Солнечной системы. Оказалось, что Бета Живописца b обладает очень сильным магнитным полем: оно в тысячи раз сильнее, чем магнитное поле Земли.

Хотя новый радиосигнал из космоса и не связан с инопланетянами, поиски внеземного разума продолжаются. В любом случае новое исследование имеет важное значение для изучения других подобных планет, что помогает лучше понять их характеристики. Возможно, следующий подобный радиосигнал, исходящий от планеты, окажется посланием от внеземной цивилизации. Если конечно разумные инопланетяне существуют.

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