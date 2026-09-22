Невже це інопланетяни: радіосигнал із космосу вперше надійшов із певної планети

Астрономи вперше зафіксували радіосигнал, пов’язаний із планетою за межами Сонячної системи.

На відстані приблизно 63 світлових років від нас розташована зірка Бета Живописця, яка більша за Сонце і має вищу температуру. Навколо неї обертаються три планети: Бета Живописця b, Бета Живописця c та Бета Живописця d. За допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці астрономи вперше отримали радіосигнал, який надійшов саме з планети, а не пов’язаний із зіркою, пише ScienceAlert.

Вчені постійно прослуховують радіосигнали з космосу, адже якийсь із них може мати штучне походження, тобто його могли надіслати розумні інопланетяни. Раніше астрономи не могли точно стверджувати, що джерелом тих чи інших радіосигналів із космосу є планети поза Сонячною системою, а не їхні материнські зірки. Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, вчені вперше отримали радіосигнал, пов’язаний саме з планетою, а не із зіркою. І цією планетою є Бета Живописця b.

Цю планету було відкрито у 2008 році, і це величезний світ. Маса планети приблизно в 10 разів перевищує масу найбільшої планети Сонячної системи — Юпітера. Астрономи зафіксували чіткі, швидкі та повторювані радіосигнали, що надходять від планети Бета Живописця b, з частотою від 0,85 до 3,5 ГГц.

Бета Живописець b була відкрита у 2008 році, і це величезний світ. Ілюстрація Фото: SciTechDaily

Невже цей сигнал пов'язаний із позаземним розумом? Ні, цей радіосигнал створює полярне сяйво на Бета Живописця b, яке виникає під час взаємодії заряджених частинок її зірки з атмосферою та магнітним полем.

Також вчені вперше безпосередньо виміряли напруженість магнітного поля планети поза Сонячною системою. Виявилося, що Бета Живописця b має дуже сильне магнітне поле: воно у тисячі разів сильніше, ніж магнітне поле Землі.

Хоча новий радіосигнал із космосу й не пов’язаний з інопланетянами, пошуки позаземного розуму тривають. У будь-якому разі нове дослідження має важливе значення для вивчення інших подібних планет, що допомагає краще зрозуміти їхні характеристики. Можливо, наступний подібний радіосигнал, що надходить від планети, виявиться посланням від позаземної цивілізації. Якщо, звичайно, розумні інопланетяни існують.

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