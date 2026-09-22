Первая женщина-фараон правила Древним Египтом 5000 лет назад: найдены доказательства (фото)

Ученые подтвердили существующую гипотезу о том, что первая женщина-фараон правила Древним Египтом на 1000 лет раньше, чем предполагалось.

Многие египтологи считают, что первой женщиной-фараоном в Древнем Египте была Нефрусебек или Себекнеферу из XII династии, правившая страной почти 4000 лет назад (примерно в 1798 — 1794 годах до н. э). Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Prague Egyptological Studies, считают иначе. Ученые нашли доказательства того, что первая женщина-фараон управляла Египтом на 1000 лет раньше, пишет ScienceAlert.

Серех фараона Джера Фото: Wikipedia

Серех – это особый геральдический символ Древнего Египта, который содержал в себе имя фараона. В ходе исследования египтологи изучили серехи на глиняных пробках, которыми закупоривали керамические кувшины, найденные 80 лет назад в некрополе Саккары. В итоге они обнаружили имя, как они считают, самой первой правительницы Древнего Египта, которую звали Мернейт или Меретнейт. При этом стоит отметить, что гробница Мернейт находится в некрополе Абидоса.

Ученые обнаружили имя, как они считают, самой первой правительницы Древнего Египта, которую звали Мернейт или Меретнейт Фото: Science Alert

Уже давно существует гипотеза, что Мернейт могла быть самой первой женщиной-фараоном. Она была представительницей Первой династии правителей Древнего Египта (3218–2900 годы до н.э.). Авторы исследования считают, что новые доказательства подтверждают эту гипотезу.

Ученые указывают на то, что уже многие свидетельства показывают, что эта женщина действительно была первой полноправной правительницей Древнего Египта.

Погребальная стела Мернейт Фото: Wikipedia

Например, гробница Мернейт явно является местом захоронения правителя судя по многочисленным атрибутам. Ее имя также было высечено на погребальной каменной стеле. Такие стелы полгались лишь фараонам.

Авторы исследования считают, что политическая карьера Мернейт, возможно, охватывавшая не менее 30 лет правления в той или иной форме, началась с того, что она была соправительницей Египта. Сначала она правила вместе со своим отцом – третьим фараоном Древнего Египта по имени Джер.

Затем Мернейт стала фараоном и правила страной пока ее сын Ден, пятый фараон Египта, не стал совершеннолетним. В гробнице Дена обнаружен список предков, где Мернейт указана как "мать фараона".

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