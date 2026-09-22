Черная дыра на Земле: неужели Большой адронный коллайдер может всех нас уничтожить

Физики провели новый эксперимент на самом большом и мощном ускорителе частиц в мире, чтобы создать квантовую черную дыру.

Черная дыра – это не обязательно огромный космический объект, который поглощает все, что его окружает. Физики считают, что существуют квантовые черные дыры, размеры которых меньше размеров атома. С помощью Большого адронного коллайдера, мощнейшего и самого большого в мире ускорителя частиц, физики начали поиск квантовой черной дыры. Открытие подобных объектов может помочь разгадать некоторые тайны пространства-времени и создать теорию квантовой гравитации. Она должна объединить общую теорию относительности Эйнштейна и квантовую физику, которые не работают вместе. Результаты эксперимента описаны в исследовании, опубликованном в журнале Progress in High Energy Physics, пишет Space.

Ученые считают, что раскрыть существующие тайны Вселенной можно с помощью новой физики, которая выходит за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц. Новая физика может проявляться лишь при высоких энергиях, то есть тех, которые возникают на Большом адронном коллайдере при столкновении протонов, движущихся почти со скоростью света.

Новая физика может проявляться лишь при высоких энергиях, то есть тех, которые возникают на Большом адронном коллайдере при столкновении протонов, движущихся почти со скоростью света Фото: CERN

Физики также считают, что в результате таких столкновений могут возникать квантовые черные дыры. Сторонники теории заговора считают, что Большой адронный коллайдер может создать стабильную черную дыру, которая уничтожит нашу планету. Но на самом деле, если самый мощный в мире ускоритель частиц сможет создать черную дыру, то почти сразу же испариться, ведь она очень маленькая.

И все же квантовую черную дыру можно обнаружить напрямую, ведь при ее распаде выделяется характерная энергия и появляются разные частицы. Обнаружение квантовой черной дыры могло бы указать на существование скрытых измерений, благодаря которым, как считается, происходит сжатие пространства-времени, чтобы возникла крошечная черная дыра.

Во время эксперимента на Большом адронном коллайдере ученым пока не удалось обнаружить свидетельств существования квантовых черных дыр или скрытых измерений, однако они не теряют оптимизма. Отрицательный результат позволил уточнить параметры поиска квантовых черных дыр, так что поиск не закончен и ученые надеются найти новую физику.

По мере накопления данных вероятность обнаружить квантовую черную дыру возрастает. А это, как считают авторы исследования, позволит вплотную приблизиться к объединению квантовой физики, описывающей Вселенную на атомном и субатомном уровне, и общей теории относительности, которая лучше всего описывает гравитацию. Таким образом можно будет описать одной теорией квантовой гравитации все четыре фундаментальные силы природы. Так называемая теория всего должна предоставить полное понимание того, как устроена Вселенная на самом деле.

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