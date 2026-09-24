На знімку 1936 року помітили мандрівника у часі з пристроєм із майбутнього (фото)

Користувачі соціальних мереж припустили, що одна дивна деталь на фотографії може свідчити про те, що чоловік прибув із майбутнього.

Фотографія, зроблена в Нью-Йорку в 1936 році, знову викликала хвилю обговорень у соціальних мережах щодо можливості подорожей у часі через одну деталь, на яку раніше ніхто не звертав уваги, пише Daily Mail.

Автором відомої фотографії "Юніон-сквер, 14-та вулиця та Бродвей", яку знову опублікували в соціальних мережах, є Береніс Еббот. Вона сфотографувала Юніон-сквер, одну з головних площ Нью-Йорка, 16 липня 1936 року в рамках документального проєкту "Нью-Йорк, що змінюється". Цей знімок знову опублікували в соціальних мережах, і користувачі звернули увагу на чоловіка з загадковим предметом у руках.

Користувачі звернули увагу на чоловіка з загадковим предметом у руках Фото: Daily Mail

Серед людей, які йдуть по Юніон-сквер, виділяється чоловік, який, як припускають, тримає біля вуха смартфон. Тобто, згідно з заявами користувачів соцмереж, це може бути мандрівник у часі, адже перші портативні мобільні телефони, доступні для широкого вжитку, з’явилися лише в 1983 році. Таким чином, як зазначають коментатори, цей знімок може бути підтвердженням того, що подорож у часі можлива.

Однак чоловік стоїть спиною до камери, тому неможливо точно визначити, який саме предмет він тримає. Також деякі користувачі соцмереж припустили, що насправді чоловік тримає в руках короткохвильовий радіоприймач, а цей пристрій існував ще з 1920-х років.

Раніше в соціальних мережах активно обговорювали ще одну фотографію, зроблену на одній із вулиць Рейк’явіка (столиця Ісландії) у 1943 році. Там також помітили чоловіка, який, здається, тримає біля вуха мобільний телефон. Ця фотографія також викликала бурливі обговорення в мережі, адже деякі люди заявили, що це людина, яка прибула з майбутнього.

Раніше в соціальних мережах активно обговорювали ще одну фотографію, зроблену на одній із вулиць Рейк"явіка (столиця Ісландії) у 1943 році Фото: Daily Mail

Але важко зрозуміти, що саме тримає в руках чоловік і чи тримає він взагалі щось: можливо, він просто вирішив почухати вухо. Також була версія, що він тримає біля вуха невеликий радіоприймач.

Нагадуємо, що існуючі закони фізики не допускають переміщення людей у часі. Тобто подорож у часі неможлива. І все ж деякі люди вірять у те, що в майбутньому люди створили машину часу і зараз переміщуються назад у минуле.

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