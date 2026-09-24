На снимке 1936 года заметили путешественника во времени с устройством из будущего (фото)

Пользователи социальных сетей предположили, что одна странная деталь на фотографии может указывать на то, что мужчина прибыл из будущего.

Фотография, сделанная в Нью-Йорке в 1936 году, снова вызвала волну обсуждений в социальных сетях о возможности перемещения во времени из-за одной детали, на которую раньше никто не обращал внимания, пишет Daily Mail.

Автором известной фотографии "Юнион-сквер, 14-я улица и Бродвей", которую снова опубликовали в социальных сетях, является Беренис Эббот. Она сфотографировала Юнион-сквер, одну из главных площадей Нью-Йорка 16 июля 1936 года в рамках документального проекта "Меняющийся Нью-Йорк". Этот снимок снова опубликовали в социальных сетях, и пользователи обратили внимание на мужчину с загадочным предметом в руках.

Пользователи обратили внимание на мужчину с загадочным предметом в руках Фото: Daily Mail

Среди людей, которые идут по Юнион-сквер выделяется мужчина, который, как предполагается, держит возле уха смартфон. То есть, согласно заявлениям пользователей соцсетей, это может быть путешественник во времени, ведь первые портативные массовые мобильные телефоны появились только в 1983 году. Таким образом, как указывают комментаторы, данный снимок может быть подтверждением того, что путешествие во времени возможно.

Но мужчина идет спиной к камере, а потому невозможно точно определить, какой именно предмет он держит. Также некоторые пользователи соцсетей предположили, что на самом деле мужчина держит в руках коротковолновый радиоприемник, а это устройство существовало еще с 1920-х годов.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали еще одну фотографию, сделанную на одной из улиц Рейкьявика (столица Исландии) в 1943 году. Там также заметили мужчину, который, кажется, держит возле уха мобильный телефон. Эта фотография также вызвала бурные обсуждения в сети, ведь некоторые люди заявили, что это человек, который прибыл из будущего.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали еще одну фотографию, сделанную на одной из улиц Рейкьявика (столица Исландии) в 1943 году Фото: Daily Mail

Но сложно понять, что именно держит в руках мужчина и держит ли он что-то вообще: может он просто решил почесать ухо. Также была версия, что он держит возле уха небольшой радиоприемник.

Напоминаем, что существующие законы физики не допускают перемещение людей во времени. То есть путешествие во времени невозможно. И все же некоторые люди верят в то, что в будущем люди создали машину времени и сейчас перемещаются назад в прошлое.

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