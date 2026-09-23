1200 километров за 30 минут: Китай создал новый "бесшумный" сверхзвуковой самолет (фото)

Китай создал аналог тихого сверхзвукового самолета NASA X-59. Самолет TMS-10 находится на этапе финальной сборки перед запланированными летными испытаниями.

Китайские инженеры из научно-исследовательского учреждения Tianmushan Laboratory и Пекинского университетом создали экспериментальный сверхзвуковой самолет TMS-10, который может почти не создавать звукового удара при преодолении скорости звука. На базе TMS-10 планируется создать гражданский сверхзвуковой самолет. По сути это ответ Китая на похожий по характеристикам самолет X-59 от NASA. В конце этого года самолет TMS-10 во время летных испытаний должен превысить скорость звука в 2 раза, пишет Gizmodo.

Одна из главных проблем сверхзвуковых самолетов состоит в том, что при преодолении звукового барьера они создают очень громкий звуковой удар. Поэтому полеты сверхзвуковых самолетов над населенными пунктами запрещены во многих странах мира. В США такой запрет действует с 1973 года.

Чтобы вернуть гражданские сверхзвуковые полеты над территорией США NASA проводит испытания тихого сверхзвукового самолета X-59, который в июне этого года превысил скорость звука в 1,4 раза. При этом звуковой удар является очень тихим. Данный самолет доказывает, что громкость звуковых ударов, создаваемых при преодолении звукового барьера, может быть незначительной.

Модель сверхзвукового самолета TMS-10 Фото: Global Times

Китай решил создать аналогичный самолет и сейчас TMS-10 находится на стадии окончательной сборки В конце этого года экспериментальный сверхзвуковой самолет должен показать на что он способен пока что на дозвуковой скорости. В то же время этот самолет способен развивать скорость, которая двое превышает скорость звука – примерно 2470 км/ч.

Китайские инженеры поле выполнения первого летного испытания намерены в ходе следующего полета преодолеть звуковой барьер и измерить параметры возникающего при этом звукового удара.

На основе TMS-10 Китай планирует создать гражданский сверхзвуковой самолет, который, например, сможет доставить пассажиров из Пекина в Шанхай (расстояние примерно 1200 км) не за 2 часа, как сейчас, а всего за 30 минут. При этом громкость звукового удара должна быть незначительной, что позволит выполнять постоянные рейсы над населенными пунктами.

Чтобы вернуть гражданские сверхзвуковые полеты над территорией США NASA проводит испытания тихого сверхзвукового самолета X-59, который в июне этого года превысил скорость звука в 1,4 раза Фото: NASA

Если самолет X-59 лишь приглушает звуковой удар, то TMS-10 рассеивает его. Конструкция китайского сверхзвукового самолета позволяет управлять ударными волнами, возникающими в носовой части и на крыльях, не давая им сливаться в одну мощную волну, а конфигурация хвостовой части способствует перераспределению и ослаблению этих волн.

Возможно, благодаря этим двум экспериментальный самолетам вскоре по всему миру будут летать гражданские сверхзвуковые самолеты, что поможет значительно сократить время перемещения между разными частями планеты.

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