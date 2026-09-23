Секретный спутник-шпион США неожиданно исчез на орбите: никто не знает, что случилось

Обломки разрушенного спутника, запущенного в 1988 году, могут представлять угрозу для других орбитальных аппаратов.

Американский спутник-шпион времен холодной войны, запущенный в 1988 году, разрушился на низкой околоземной орбите и создал облако обломков на высоте 775 километров над поверхностью Земли. Пока никто не знает причину, пишет IFLScience.

В Сентябре 1988 года США отправили на низкую околоземную орбиту секретный спутник-шпион USA 32, имевший кодовое обозначение FARRAH III. Этот аппарат предназначался для перехвата радиолокационных сигналов СССР и анализа советской сети радаров. О назначении спутника стало известно толка в этом году из рассекреченных документов Пентагона.

Неизвестно, какой срок службы был у спутника FARRAH III, но еще в 2021 году он продолжал вращаться на низкой околоземной орбите. Теперь же Космические силы США подтвердили, что через 38 лет после запуска спутник FARRAH III неожиданно распался на части. В результате образовалось облако обломков на высоте примерно 775 километров. Американские военные заявляют, что наблюдают за обломками и оценивают риск их столкновения с другими космическими аппаратами. При этом военные заявляют, что непосредственных угроз для других спутников не выявлено. Также пока неизвестная причина разрушения спутника-шпиона.

По словам экспертов, которые отслеживают движением аппаратов на низкой околесной орбите, а также обломков космического мусора, спутники обычно имеют на борту несколько типов источников накопленной энергии. Любой из них может привести к разрушению космического аппарата. Эксперты предполагают, что наиболее вероятной причиной разрушения спутника стал разрыв топливного бака под давлением или взрыв батареи, не выдержавших 38 лет циклического нагрева и охлаждения. Но нельзя исключать также столкновения с обломком космического мусора или метеоритом.

Спутник FARRAH III находился в перегруженной космическими аппаратами области околоземного пространства, поэтому, как считают эксперты, существует угроза того, что обломки спутника могут столкнуться с работающими спутниками на орбите.

Ученые внимательно следят за ситуацией, оценивая вероятность таких столкновений. Изучая траектории их движения, исследователи надеются реконструировать сам процесс разрушения и выяснить, почему спутник времен холодной войны спустя 38 лет разрушился.

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