Археологи обнаружили в Германии клад римских монет: три годовых зарплаты легионера (фото)

Клад был зарыт недалеко от северной границы Римской империи во времена правления императора Адриана.

Немецкие археологи обнаружили недалеко от небольшого города Весселинг, расположенного к югу от Кельна, клад, состоящий из более 900 серебряных римских монет. Клад был зарыт в эпоху правления императора Адриана. Он содержит монеты, отчеканенные в течение более 300 лет, пишет Live Science.

Изначально клад серебряных римских монет обнаружил местный житель с помощью металлоискателя. Он нашел 15 римских серебряных монет и сразу же связался с археологами земли Северный Рейн-Вестфалия.

Эти монеты охватывают период в более, чем 300 лет. Самые ранние из них были отчеканены во времена Римской республики, а последняя датируется правлением императора Адриана Фото: Live Science

Ученые выяснили, что клад содержит 934 серебряные монеты, а общий вес находки составляет более трех килограммов. Самая поздняя монета, римский денарий, была отчеканена в 124 или 125 году, то есть во времена правления императора Адриана, правившего Римской империей в 117–138 годах н. э. Самая старая монета была отчеканена в 148 году до н. э., то есть еще во времена Римской республики. При этом большая часть римских монет относится к эпохе правления династии императора Веспасиана и его сыновей, Тита и Домициана, то есть с 69 по 96 год н. э.

На этой монете изображен император Домициан, правивший с 81 по 96 год н. э. Фото: Live Science

Археологи считают, что клад был зарыт примерно в 124 или в 125 году. Вероятно, тот, кто зарыл клад хотел таким образом сохранить свои деньги, но так и не вернулся за ними. Возможно, владелец клада скончался и не успел никому рассказать о спрятанных монетах.

По словам ученых, место, где был обнаружен клад во II веке нашей эры находилось недалеко от северной границы Римской империи, так называемого римского лимеса, проходившего вдоль Рейна.

Какую ценность имели более 900 серебряных монет в Римской империи во II веке нашей эры? Археологи говорят, что римские легионеры зарабатывали 300 денариев в год в эпоху правления императора Адриана. Но примерно половина из этой суммы уходила на оплату питания и снаряжения. Это означает, что легионеру пришлось бы откладывать все свои свободные деньги на протяжении примерно шести лет, чтобы накопить сумму, эквивалентную стоимости найденного клада.

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