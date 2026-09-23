Археологи виявили в Німеччині скарб римських монет: три річні зарплати легіонера (фото)

Скарб був закопаний неподалік від північного кордону Римської імперії за часів правління імператора Адріана.

Німецькі археологи виявили неподалік від невеликого міста Весселінг, розташованого на південь від Кельна, скарб, що складається з понад 900 срібних римських монет. Скарб був закопаний за часів правління імператора Адріана. Він містить монети, викарбувані протягом понад 300 років, пише Live Science.

Спочатку скарб із срібних римських монет виявив місцевий мешканець за допомогою металошукача. Він знайшов 15 римських срібних монет і одразу ж зв’язався з археологами землі Північний Рейн-Вестфалія.

Ці монети охоплюють період, що триває понад 300 років. Найдавніші з них були викарбувані за часів Римської республіки, а остання датується періодом правління імператора Адріана Фото: Live Science

Вчені з’ясували, що скарб містить 934 срібні монети, а загальна вага знахідки становить понад три кілограми. Найпізніша монета, римський денарій, була викарбувана у 124 або 125 році, тобто за часів правління імператора Адріана, який правив Римською імперією у 117–138 роках н. е. Найстаріша монета була викарбувана у 148 році до н. е., тобто ще за часів Римської республіки. При цьому більша частина римських монет належить до епохи правління династії імператора Веспасіана та його синів, Тита й Доміціана, тобто з 69 по 96 рік н. е.

На цій монеті зображено імператора Доміціана, який правив з 81 по 96 рік н. е. Фото: Live Science

Археологи вважають, що скарб було закопано приблизно у 124 або 125 році. Ймовірно, той, хто закопав скарб, хотів таким чином зберегти свої гроші, але так і не повернувся за ними. Можливо, власник скарбу помер і не встиг нікому розповісти про заховані монети.

За словами вчених, місце, де у II столітті нашої ери було виявлено скарб, розташовувалося неподалік від північного кордону Римської імперії — так званого римського лімесу, що пролягав уздовж Рейну.

Яку цінність мали понад 900 срібних монет у Римській імперії у II столітті нашої ери? Археологи стверджують, що римські легіонери заробляли 300 денаріїв на рік за часів правління імператора Адріана. Але приблизно половина цієї суми йшла на оплату харчування та спорядження. Це означає, що легіонеру довелося б відкладати всі свої вільні гроші протягом приблизно шести років, щоб накопичити суму, еквівалентну вартості знайденого скарбу.

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