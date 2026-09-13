Аналіз стародавньої ДНК розкрив невідому сторінку історії падіння Римської імперії

Вченим вдалося відтворити приховану історію подій, що відбувалися в одному з куточків Європи після падіння Римської імперії.

Вчені провели секвенування ДНК 314 осіб, які жили на території сучасної Угорщини у період з III по VI століття нашої ери. Порівнявши ДНК людей, похованих за часів Римської імперії, з ДНК тих, кого поховали вже після її падіння, вчені змогли простежити зміни у складі населення. У результаті було зроблено відкриття, яке ставить під сумнів традиційне уявлення про те, що відбувалося в період розпаду Західної Римської імперії. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Daily Mail.

Римська імперія виникла після Римської республіки наприкінці I століття до н. е. і була розділена на Західну та Східну Римську імперію наприкінці III століття н. е. Існування Західної Римської імперії закінчилося в 476 році н. е. За сотні років римляни завоювали й асимілювали десятки різних народів.

Історикам тривалий час було важко розібратися в подіях, що відбувалися одразу після розпаду Західної Римської імперії. Це пов’язано з тим, що значна частина інформації про цей період походить із римських джерел, які подавали своє суб’єктивне бачення того, що відбувалося. Нове дослідження дозволило вченим реконструювати хід подій цього бурхливого періоду, поєднавши дані аналізу стародавньої ДНК із знахідками з поховань.

Вчені провели секвенування ДНК 314 осіб, які жили на території сучасної Угорщини в період з III по VI століття нашої ери Фото: Daily Mail

Вчені дослідили останки 68 осіб із двох поховань періоду Римської імперії та 246 осіб із п’яти поховань, які були створені після розпаду імперії. Це свідчить про те, що до цього регіону прибували люди з найрізноманітніших куточків великої імперії. Ситуація змінилася після ослаблення римської влади.

У похованнях пост-римського періоду вчені виявили, що більшість людей прибули з Північної Європи. Це свідчить про те, що на колишні римські землі прийшли переселенці, які змішалися з місцевими мешканцями. Археологічні дані вказують на те, що багато хто з них були лангобардами і ці люди прибули не під час одного масового переселення, а протягом багатьох років.

Згодом народи, що прибули на територію колишньої Римської імперії, стали домінуючою політичною силою, проте місцеві жителі продовжували відігравати важливу роль у формуванні нових спільнот. Аналіз ДНК показав, що в похованнях знаходяться близькі родичі, що свідчить про піднесення впливових родин, які відіграли ключову роль у формуванні нового суспільства після падіння Римської імперії. У результаті сформувалося різноманітне суспільство, яке виникло під впливом міграції, змішаних шлюбів, родинних зв’язків та співпраці, а не лише завоювань.

Отримані результати ставлять під сумнів традиційне уявлення про те, що в період розпаду Західної Римської імперії Європу захоплювали розрізнені загони варварів.

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