Анализ древней ДНК раскрыл неизвестную главу истории падения Римской империи

Ученым удалось восстановить скрытую историю событий, происходивших в одном из уголков Европы после падения Римской империи.

Ученые секвенировали ДНК 314 человек, живших на территории современной Венгрии в период с III по VI век нашей эры. Сравнив ДНК людей, похороненных в эпоху Римской империи, с ДНК тех, кого похоронили уже после ее падения, ученые смогли проследить изменения в составе населения. В итоге было сделано открытие, которое ставит под сомнение традиционное представление о том, что происходило в период распада Западной Римской империи. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Daily Mail.

Римская империя возникла после Римской республики в конце I века до н.э. и была разделена на Западную и Восточную Римскую империю в конце III века н.э. Существование западной Римской империи закончилось в 476 году н.э. За сотник лет римляне завоевали и ассимилировали десятки различных народов.

Историкам долгое время было трудно разобраться в событиях, которые происходили сразу после распада Западной Римской империи. Это связано с тем, что большая часть информации об этом периоде получена из римских источников, которые представляли свое субъективное видение происходящего. Новое исследование позволило ученым реконструировать ход событий этого бурного периода, объединив данные анализа древней ДНК с находками из захоронений.

Ученые секвенировали ДНК 314 человек, живших на территории современной Венгрии в период с III по VI век нашей эры Фото: Daily Mail

Ученые изучили останки 68 человек из двух захоронений периода Римской империи и 246 человек из пяти захоронений, которые были созданы после распада империи. Это указывает на то, что в этот регион прибывали люди из самых разных уголков обширной империи. Ситуация изменилась после ослабления римской власти.

В захоронениях пост-римского периода ученые обнаружили, что большинство людей прибыли из Северной Европы. Это свидетельствует о том, что на бывшие римские земли пришли переселенцы, которые смешались с местными жителями. Археологические данные указывают на то, что многие из них были лангобардами и эти люди прибыли не во время одного массового переселения, а в течение многих лет.

Со временем прибывшие на территорию бывшей Римской империи народы стали доминирующей политической силой, однако местные жители продолжали играть важную роль в формировании новых сообществ. Анализ ДНК показал, что в захоронениях находятся близкие родственники, что говорит о возвышении влиятельных семей, сыгравших ключевую роль в формировании нового общества после падения Римской империи. В результате сложилось разнообразное общество, сформированное под влиянием миграции, смешанных браков, семейных связей и сотрудничества, а не просто завоевания.

Полученные результаты ставят под сомнение традиционное представление о том, что в период распада Западной Римской империи Европу захватывали разрозненные отряды варваров.

Другие новости науки