Может ли сознание покидать наше тело: ученые не могут объяснить результат эксперимента

Ученые провели исследование, направленное на проверку явления, известного как внетелесное переживание. Эксперимент показал неожиданные результаты.

Есть люди, которые утверждают, что их сознание может покидать тело и они могут наблюдать за собой и окружающим миром как бы со стороны. Но ученые никогда не подтверждали, что явление, известное как внетелесное переживание, действительно существует, и что сознание может покидать наше тело. Американские ученые провели новый эксперимент, чтобы разобраться с этим явлением. Они получили результат, которые пока не могут объяснить. Некоторые участники эксперимента видели то, чего не могли увидеть. Исследование опубликовано в журнале Explore, пишет ScienceAlert.

Ученые решили проверить, может ли сознание человека покидать его тело. В таком случае человек должен был бы видеть то, что скрыто от его органов зрения. Для этого ученые пригласили 21 участника, которые утверждали, что они имеют опыт внетелесного переживания, то есть их создание может отелиться от тела.

Суть эксперимента заключалась в следующем. Каждого участника помещали в первую закрытую комнату и подключали к электроэнцефалографу для регистрации активности мозга. Во второй также закрытой комнате находились ученые. А в третьей закрытой комнате, расположенной в семи метрах от участников, находился ноутбук, на экране которого случайным образом появлялось одно из 100 изображений. Если сознание человека может покидать его тело, то значит он может увидеть и описать, какое изображение появилось на экране ноутбука.

Даже сами авторы исследования не знали, какое именно изображение появляется на экране, но у каждого участника эксперимента было более часа, чтобы "увидеть" его. Сразу стоит отметить, что ни один участник эксперимента не справился с заданием, но были двое участников, которые увидели то, чего увидеть не могли и это очень странно.

В результате эксперимента только 13 из 21 участника заявили о впечатлениях, которые, по их мнению, были связаны с изображением на экране ноутбука. При этом только 8 из них заявили о том, что они ощутили, как их сознание выходит из тела. Остальные 5 участников сообщили, что у них появилось "внутренне зрение".

Ученые попросили описать участников эксперимента что они "видели" на экране ноутбука. Оказалось, что точность описания не превышала уровня случайного угадывания. То есть ученые не смогли доказать, что такое явление, как внетелесное переживание существует.

И все же двое участников эксперимента сообщили, что видели то, чем занимаются ученые в соседней комнате. Их описания полностью совпали с тем, что делали исследователи именно в тот момент, когда каждый из участников пытался "увидеть" изображение в совершенно другой комнате. Каждый участник точно описал, где находились и куда смотрели некоторые ученые. Исследователи пока не могут найти этому объяснение.

Но ученые говорят, что это не является доказательством того, что сознание человека может покидать его тело. Эти наблюдения были спонтанными, а не частью заранее определенных целей эксперимента, и не подвергались статистическому анализу.

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