Чи може свідомість покидати наше тіло: вчені не можуть пояснити результат експерименту

Вчені провели дослідження, метою якого було перевірити явище, відоме як позатілесний досвід. Експеримент дав несподівані результати.

Є люди, які стверджують, що їхня свідомість може залишати тіло, і вони можуть спостерігати за собою та навколишнім світом ніби з боку. Але вчені ніколи не підтверджували, що явище, відоме як позатілесний досвід, дійсно існує, і що свідомість може залишати наше тіло. Американські вчені провели новий експеримент, щоб розібратися з цим явищем. Вони отримали результат, який поки що не можуть пояснити. Деякі учасники експерименту бачили те, чого не могли побачити. Дослідження опубліковано в журналі Explore, пише ScienceAlert.

Вчені вирішили перевірити, чи може свідомість людини покидати її тіло. У такому разі людина мала б бачити те, що приховано від її органів зору. Для цього вчені запросили 21 учасника, які стверджували, що мають досвід позатілесних переживань, тобто їхня свідомість може відокремитися від тіла.

Суть експерименту полягала в наступному. Кожного учасника поміщали в першу закриту кімнату та підключали до електроенцефалографа для реєстрації активності мозку. У другій, також закритій кімнаті, перебували вчені. А в третій закритій кімнаті, розташованій за сім метрів від учасників, стояв ноутбук, на екрані якого випадковим чином з’являлося одне зі 100 зображень. Якщо свідомість людини може покидати її тіло, то це означає, що вона може побачити й описати, яке зображення з’явилося на екрані ноутбука.

Навіть самі автори дослідження не знали, яке саме зображення з’являється на екрані, але кожен учасник експерименту мав понад годину, щоб "побачити" його. Відразу варто зазначити, що жоден учасник експерименту не впорався із завданням, але було двоє учасників, які побачили те, чого побачити не могли, і це дуже дивно.

У результаті експерименту лише 13 із 21 учасника повідомили про враження, які, на їхню думку, були пов’язані із зображенням на екрані ноутбука. При цьому лише 8 із них заявили, що відчули, як їхня свідомість виходить із тіла. Решта 5 учасників повідомили, що у них з’явилося "внутрішнє бачення".

Вчені попросили учасників експерименту описати, що вони "бачили" на екрані ноутбука. Виявилося, що точність опису не перевищувала рівня випадкового вгадування. Тобто вчені не змогли довести, що таке явище, як позатілесний досвід, існує.

І все ж двоє учасників експерименту повідомили, що бачили те, чим займалися вчені у сусідній кімнаті. Їхні описи повністю збіглися з тим, що робили дослідники саме в той момент, коли кожен із учасників намагався "побачити" зображення в зовсім іншій кімнаті. Кожен учасник точно описав, де перебували й куди дивилися деякі вчені. Дослідники поки що не можуть знайти цьому пояснення.

Однак вчені зазначають, що це не є доказом того, що свідомість людини може покидати її тіло. Ці спостереження були спонтанними, а не частиною заздалегідь визначених цілей експерименту, і не піддавалися статистичному аналізу.

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