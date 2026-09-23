У Млечного Пути нашелся "младший брат": он в миллион раз меньше нашей галактики (фото)

Обсерватория имени Веры Рубин обнаружила одну из самых маленьких и тусклых галактик-спутников из когда-либо обнаруженных астрономами.

Ученые провел анализ тестовых изображений космоса, сделанных Обсерваторией имени Веры Рубин еще до начала своей работы и открыли новую галактику-спутник Млечного Пути — Aquarius IV. Она находится на расстоянии 350 000 световых лет. Это одна из самых маломассивных, тусклых и отдаленных галактик-спутников, когда-либо обнаруженных астрономами. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS, пишет Live Science.

Ультратусклые карликовые галактики представляют собой одни из самых крошечных и тусклых галактик во Вселенной. В них содержится всего несколько сотен тысяч звезд, тогда как в Млечном Пути содержится более 100 миллиардов звезд. Считается, что такие галактики на 99% состоят из темной материи, а потому чрезвычайно тусклые.

Расчеты астрономов показывают, что вокруг Млечного Пути вращается несколько сотен карликовых галактик, но таких галактик-спутников обнаружено всего 60. Их сложно обнаружить, ведь в основном эти галактик очень маленькие и излучают мало света. Именно такой является новая галактика-спутник Млечного Пути под названием Aquarius IV, которую обнаружили ученые. Хотя для окончательного подтверждения природы этого объекта потребуются дополнительные наблюдения.

Новая галактика-спутник Млечного Пути под названием Aquarius IV Фото: Live Science

Новая галактика-спутник находится в направлении созвездия Водолея и это одна из самых тусклых и компактных карликовых галактик-спутников, среди всех известных ученым. Также это одна из самых удаленных галактик-спутников от своей галактики. Расчеты показывают, что Aquarius I находится на расстоянии примерно 359 000 световых лет от центра Млечного Пути. Для сравнения диметр нашей спиральной галактики составляет около 100 000 световых лет.

По оценкам астрономов, масса Aquarius IV примерно в 1500 раз превышает массу Солнца. Для сравнения масса Млечного Пути составляет около 1,5 триллиона масс солнца. То есть Aquarius IV имеет в 1 миллион раз меньшую массу. Кроме того, абсолютная звездная величина, то есть яркость галактики Aquarius IV составляет -1,9, а значит она в 14 миллионов раз более тусклая, чем Млечный Путь.

Галактика Большое Магелланово Облако Фото: ESO

Напоминаем, что наиболее известными спутниками Млечного Пути являются галактики под названием Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако. Первая карликовая галактика является крупнейшим спутником Млечного Пути. Она расположена на расстоянии около 163 000 световых лет от нас. Вторая карликовая галактика находится на расстоянии 200 000 световых лет от Земли. Обе галактики постепенно приближаются к Млечному Пути и через пару миллиардов лет станут частью нашей галактики.

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