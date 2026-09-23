У Чумацького Шляху знайшовся "молодший брат": він у мільйон разів менший за нашу галактику (фото)

Обсерваторія імені Віри Рубін виявила одну з найменших і найтьмяніших галактик-супутників серед усіх, які коли-небудь виявляли астрономи.

Вчені провели аналіз тестових знімків космосу, зроблених Обсерваторією імені Віри Рубін ще до початку своєї роботи, і відкрили нову галактику-супутник Чумацького Шляху — Aquarius IV. Вона розташована на відстані 350 000 світлових років. Це одна з найменш масивних, найтьмяніших і найвіддаленіших галактик-супутників, які коли-небудь виявляли астрономи. Дослідження опубліковано в журналі Research Notes of the AAS, пише Live Science.

Ультратьмяні карликові галактики — це одні з найкрихітніших і найтьмяніших галактик у Всесвіті. У них міститься лише кілька сотень тисяч зірок, тоді як у Чумацькому Шляху — понад 100 мільярдів зірок. Вважається, що такі галактики на 99% складаються з темної матерії, а тому є надзвичайно тьмяними.

Розрахунки астрономів показують, що навколо Чумацького Шляху обертається кілька сотень карликових галактик, але таких галактик-супутників виявлено лише 60. Їх важко виявити, адже здебільшого ці галактики дуже малі й випромінюють мало світла. Саме такою є нова галактика-супутник Чумацького Шляху під назвою Aquarius IV, яку виявили вчені. Хоча для остаточного підтвердження природи цього об’єкта знадобляться додаткові спостереження.

Нова галактика-супутник Чумацького Шляху під назвою Aquarius IV Фото: Live Science

Нова галактика-супутник розташована у напрямку сузір’я Водолія, і це одна з найтьмяніших та найкомпактніших карликових галактик-супутників серед усіх відомих науковцям. Також це одна з найвіддаленіших галактик-супутників від своєї галактики. Розрахунки показують, що Aquarius I знаходиться на відстані приблизно 359 000 світлових років від центру Чумацького Шляху. Для порівняння: діаметр нашої спіральної галактики становить близько 100 000 світлових років.

За оцінками астрономів, маса Aquarius IV приблизно в 1500 разів перевищує масу Сонця. Для порівняння: маса Чумацького Шляху становить близько 1,5 трильйона мас Сонця. Тобто Aquarius IV має в 1 мільйон разів меншу масу. Крім того, абсолютна зоряна величина, тобто яскравість галактики Aquarius IV, становить -1,9, а отже, вона в 14 мільйонів разів тьмяніша, ніж Чумацький Шлях.

Галактика Велика Магелланова Хмара Фото: ESO

Нагадуємо, що найвідомішими супутниками Чумацького Шляху є галактики під назвою Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара. Перша карликова галактика є найбільшим супутником Чумацького Шляху. Вона розташована на відстані близько 163 000 світлових років від нас. Друга карликова галактика знаходиться на відстані 200 000 світлових років від Землі. Обидві галактики поступово наближаються до Чумацького Шляху і через кілька мільярдів років стануть частиною нашої галактики.

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