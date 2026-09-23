У 100 разів потужніший за Великий адронний колайдер: у космосі виявили прискорювач частинок

Вчені вперше виявили в нашій галактиці мікроблазар, який створює найшвидші частинки в нашій галактиці.

Хоча існування мікроблазарів передбачали теорії, астрономи їх ще ніколи не виявляли. Тепер вчені повідомили, що об’єкт під назвою IRAS 18293−0941 є першим підтвердженим мікроблазаром у нашій галактиці Чумацький Шлях. Цей прискорювач частинок у 100 разів потужніший за найпотужніший прискорювач частинок на Землі. Результати дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Надмасивні чорні діри, які активно поглинають матерію, можуть утворювати яскраві об’єкти, відомі як блазари. Ці об’єкти випускають струмені плазми у бік нашої планети. Під час зіткнення таких струменів із міжзоряною речовиною частинки прискорюються до надзвичайно високих енергій, яких не може досягти навіть найпотужніший прискорювач частинок на Землі — Великий адронний колайдер. Тепер же астрономи вперше виявили в нашій галактиці мікроблазар, який є одним із найпотужніших прискорювачів частинок у Чумацькому Шляху, що створює найшвидші частинки в нашій галактиці.

Об’єкт IRAS 18293−0941 — це система, що складається з чорної діри зіркової маси (її маса приблизно в 10 разів перевищує масу Сонця) та масивної зірки. Два об’єкти обертаються навколо спільного центру мас із періодом 11 днів. Це перша чорна діра зоряної маси, струмінь плазми якої спрямований у бік Землі, а отже, вона є мікроблазаром.

Коли струмінь плазми проходить відстань приблизно 100 світлових років, він стикається з щільною молекулярною хмарою, що складається переважно з молекулярного водню та пилу. У результаті цієї взаємодії міжзоряна речовина іонізується, а пил нагрівається. Саме там частинки розганяються майже до швидкості світла, досягаючи енергій порядку петаелектронвольт. Таким чином, виявлений мікроблазар є прискорювачем частинок, який приблизно в 100 разів потужніший за Великий адронний колайдер — найпотужніший прискорювач частинок на Землі.

За словами вчених, це відкриття не тільки проливає світло на походження частинок із найвищими енергіями у Чумацькому Шляху, але й допоможе краще зрозуміти фізику блазарів.

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