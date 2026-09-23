Виявлено планету, яка порушує правила руху в космосі: вчені не можуть цього пояснити

Ця планета має одночасно і ретроградну орбіту, і надзвичайно великий нахил площини орбіти.

Вчені виявили незвичайну планету, яка рухається по орбіті у напрямку, протилежному до обертання своєї зірки. При цьому кут нахилу площини орбіти планети надзвичайно великий. Нічого подібного немає в Сонячній системі. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Нова планета має назву GJ 3090 b і знаходиться на відстані 73 світлових років від нас. Цей світ приблизно у 2 рази більший за Землю, але за масою — у 4,5 рази більший за нашу планету. Таким чином, GJ 3090 b є планетою класу субнептун. Це одні з найпоширеніших планет у Чумацькому Шляху. GJ 3090 b обертається навколо зірки класу червоний карлик — це найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці.

Коли з’являються зірки та хмари газу й пилу, навколо них утворюється протопланетний диск, де формуються планети. Зірка та диск починають обертатися в одному напрямку. Таким чином, усі планети навколо зірки в більшості випадків обертаються навколо зірки в тому ж напрямку, що й сама зірка, і рухаються у площині її екватора, перпендикулярній осі обертання. У Сонячній системі всі 8 планет обертаються в тому ж напрямку навколо Сонця, в якому зірка обертається навколо своєї осі. Між площинами орбіт планет і екваторіальною площиною Сонця існує невеликий кут: від 3 до 7 градусів. У Землі він становить трохи більше 7 градусів.

Астрономів здивувало те, що планета GJ 3090 b має не лише ретроградну орбіту, тобто обертається в напрямку, протилежному до обертання її зірки, але й надзвичайно великий нахил площини орбіти. Цей кут становить 136 градусів.

Астрономів здивувало те, що планета GJ 3090 b має не лише ретроградну орбіту, тобто обертається у напрямку, протилежному до обертання її зірки, але й надзвичайно великий нахил площини орбіти Фото: NASA

У Чумацькому Шляху існує всього 5 планетних систем, де є планети з кутом нахилу площини орбіти, що перевищує 70 градусів. Однак в інших планетних системах присутній масивний об’єкт (інша зірка чи, можливо, планета типу газового гіганта), який став причиною сильного нахилу орбіти такої планети. Але в системі GJ 3090 такого об’єкта немає. Вчені поки що не можуть пояснити те, що вони побачили, хоча є певні припущення.

Згідно з однією з гіпотез, навколо зірки GJ 3090 міг утворитися не один, а два протопланетні диски. Другий диск міг обертатися у зворотному напрямку й мав сильний нахил площини орбіти. Саме в цьому вторинному диску могла сформуватися планета GJ 3090 b.

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