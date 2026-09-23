Аномалія у космосі: як було відкрито останню планету Сонячної системи (фото)

23 вересня 1846 року було відкрито планету Нептун. Це найвіддаленіша від Сонця планета, але при цьому вона не є найхолоднішою.

Нептун — це одна з найменш досліджених планет Сонячної системи. Лише один раз її відвідав космічний апарат NASA. Хоча вважається, що це крижаний гігант, деякі вчені вважають, що цю планету варто називати інакше. Фокус зібрав основні факти про світ, де дмуть найшвидші вітри в Сонячній системі і навколо якого обертається унікальний супутник з ретроградною орбітою. При цьому Нептун — не найхолодніша планета в Сонячній системі, хоча це найвіддаленіша планета від Сонця.

Хто відкрив Нептун

Планету Нептун відкрив німецький астроном Йоганн Галле 23 вересня 1846 року в Берлінській обсерваторії. Це єдина планета в Сонячній системі, виявлена завдяки математичним розрахункам. Саме спираючись на них, Галле й виявив Нептун. Справа в тому, що до цього астрономи спостерігали аномальні зміни орбіти Урана, що призвело до припущення про те, що якийсь прихований світ впливає на неї своєю гравітацією. У результаті було розраховано орбіту невідомого світа, де він і знаходиться, як показали спостереження.

Порівняння розмірів Землі та Нептуна Фото: solar-system

Остання планета Сонячної системи

До 1930 року, доки не було відкрито Плутон, Нептун вважався останньою планетою Сонячної системи. Потім крижаний гігант втратив цей статус на 76 років. А з 2006 року Нептун знову є останньою планетою нашої Сонячної системи, адже Плутон вже 20 років вважається карликовою планетою.

Нептун робить повний оберт навколо Сонця за майже 165 років, а отже, рік там триває в 165 разів довше, ніж на Землі. При цьому доба на Нептуні на 8 годин коротша, адже планета робить повний оберт навколо своєї осі за 16 годин.

Нептун: найвіддаленіша від Сонця, але не найхолодніша планета

Нептун, восьма планета Сонячної системи, розташована на відстані приблизно 4,5 мільярда кілометрів від нас. Його діаметр становить близько 49 500 км, а отже, планета майже в 4 рази більша за Землю. При цьому Нептун має в 17 разів більшу масу, ніж наша планета.

Нептун — це четверта за розміром планета Сонячної системи (вона менша за Юпітер, Сатурн і Уран), але це третя за масою планета (маса Урана трохи менша).

У Нептуна теж є кільця Фото: Нептун

Хоча Нептун розташований найдалі від Сонця, температура там все ж не найнижча серед планет, що обертаються навколо Сонця. Найхолоднішою планетою в Сонячній системі є Уран, сьома планета за відстанню від Сонця, де температура опускається до мінус 224 градусів Цельсія. Температура в атмосфері Нептуна становить від мінус 200 до мінус 220 градусів Цельсія.

На Нептуні дмуть найшвидші вітри у Сонячній системі — їхня швидкість сягає 2200 км/год. Також там вирують шторми, відомі як Великі темні плями.

Також Нептун випромінює у космос майже у 2,5 рази більше тепла, ніж отримує від Сонця. Це пов’язано з внутрішнім нагріванням планети, але точний механізм цього явища до кінця не з’ясований.

Чому Нептун називають крижаним гігантом

Дві найбільші планети Сонячної системи, Юпітер і Сатурн, називають газовими гігантами, адже їхня атмосфера, що складається переважно з водню та гелію, простягається аж до самого ядра планети, займаючи величезний об’єм.

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Атмосфера Нептуна, що також складається переважно з водню та гелію, а також із води, метану та аміаку, займає менший об’єм і розташована над крижаною мантією, яка, у свою чергу, лежить над кам’янистим ядром, що містить залізо та нікель. Через те, що Нептун складається переважно з льоду та каменю, його називають крижаним гігантом. Заморожена вода, метан та аміак утворюють речовину, яку астрономи називають льодом, хоча вона більше схожа на дуже густу рідину.

Вважається, що в ядрі Нептуна температура сягає 7000 градусів Цельсія, що перевищує температуру на поверхні Сонця. До речі, планета має блакитний колір через метан в атмосфері.

Наразі деякі вчені вважають, що Нептун слід називати кам’янистою планетою, адже гірських порід там може бути більше, ніж показували попередні дослідження. Інші вчені наразі вважають, що Нептун варто називати магматичною планетою, адже в її надрах ховається магматичний океан, а не лід.

На Нептуні дмуть найшвидші вітри у Сонячній системі — їхня швидкість сягає 2200 км/год. Також там вирують шторми, відомі як Великі темні плями Фото: NASA

У Нептуна теж є кільця

Найвідомішою планетою з кільцями є Сатурн, але у Нептуна також є кільця, хоча вони не настільки чітко виражені. Астрономи ще з 1960-х років припускали, що крижаний гігант має систему кілець, але докази цього були отримані лише в 1989 році.

Тоді вперше й востаннє космічний апарат людства відвідав Нептун. Завдяки даним зонда НАСА "Вояджер-2" вчені отримали абсолютно нове уявлення про цю планету, побачили кільця та виявили 6 нових супутників Нептуна.

Найбільший супутник Нептуна — Тритон. Фото зонда "Вояджер-2" Фото: solar-system

Супутники Нептуна

Станом на 2026 рік у планети Нептун є 16 супутників. З огляду на те, що сама планета була названа на честь бога моря з давньоримської міфології, то всі її супутники також отримали імена різних морських божеств і німф, пов’язаних з морем. Але поки що два супутники Нептуна, відкриті останніми у 2024 році, не мають назви, а лише буквено-цифрове позначення. Половина супутників крижаного гіганта була відкрита у XXI столітті.

Перший і найбільший супутник Нептуна, Тритон, відкрив у 1846 році астроном Вільям Лассел. Другим супутником, виявленим біля цієї планети, стала Нереїда, яку відкрив Джерард Койпер у 1979 році. Лише через 10 років за допомогою зонда NASA було виявлено ще 6 супутників.

На фото видно супутники Нептуна — Тритон, Галатея, Наяда, Таласса, Деспіна, Лариса та Протей Фото: solar-system

Тритон — це єдиний великий супутник у Сонячній системі, який обертається навколо планети у напрямку, протилежному до її обертання навколо власної осі. Інші супутники Нептуна не мають такої ретроградної орбіти.

Деякі вчені вважають, що під крижаною оболонкою Тритона може ховатися підземний океан із рідкої води. А там може існувати позаземне життя.

На Нептуні виявили земне явище

Наразі ані NASA, ані інші космічні агентства не планують відправити нову безпілотну місію до Нептуна. Тому дослідження планети проводяться за допомогою наземних обсерваторій та космічних телескопів Хаббл і Вебб. Серед останніх значних відкриттів, що стосуються Нептуна, варто відзначити те, що астрономи у 2025 році вперше виявили полярне сяйво в атмосфері крижаного гіганта.