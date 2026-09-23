Аномалия в космосе: как была открыта последняя планета Солнечной системы (фото)

23 сентября 1846 года была обнаружена планета Нептун. Самая далекая планета от Солнца, она при этом — не самая холодная.

Нептун – это одна из наименее изученных планет Солнечной системы. Вcего один раз ее посещал космический аппарат NASA. Хотя считается, что это ледяной гигант, некоторые ученые считают, что эту планету стоит называть иначе. Фокус собрал главные факты о мире, где дуют самые быстрые ветра в Солнечной системе и вокруг которого вращается уникальный спутник с ретроградной орбитой. При этом Нептун — не самая холодная планета в Солнечной системе, хотя это самая далекая планета от Солнца.

Кто открыл Нептун

Планету Нептун открыл немецкий астроном Иоганн Галле 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории. Это единственная планета в Солнечной системе, обнаруженная благодаря математическим расчетам. Именно опираясь на них Галле и обнаружил Нептун. Дело в том, что до этого астрономы наблюдали аномальные изменения орбиты Урана, что привело к предположению о том, что некий скрытый мир влияет на нее своей гравитацией. В результате была рассчитана орбита неизвестного мира, где он и находится, как показали наблюдения.

Сопоставление размеров Земли и Нептуна Фото: NASA

Последняя планета Солнечной системы

До 1930 года, пока не был обнаружен Плутон, Нептун считался последней планетой Солнечной системы. Затем ледяной гигант потерял этот статус на 76 лет. А с 2006 года Нептун снова является последней планетой нашей планетной системы, ведь Плутон 20 лет является карликовой планетой.

Полный оборот вокруг Солнца Нептун совершает за почти 165 лет, а значит год там длится в 165 раз дольше, чем на Земле. При этом сутки на Нептуне на 8 часов меньше, ведь планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 16 часов.

Нептун: самая далекая от Солнца, но не самая холодная планета

Нептун, восьмая планета Солнечной системы, находится на расстоянии примерно 4,5 миллиарда километров от нас. Его диаметр составляет около 49 500 км, а значит планета почти в 4 раза больше Земли. При этом Нептун имеет в 17 раз большую массу, чем наша планета.

Нептун – это четвертая по размеру планета Солнечной системы (он меньше Юпитера, Сатурна и Урана), но это третья по массе планета (масса Урана немного меньше).

У Нептуна тоже есть кольца Фото: Space Telescope Science Institut/ESA/Webb

Хотя Нептун находится дальше всего от Солнца, все же там не самая низкая температура среди планет, которые вращаются вокруг Солнца. Самой холодной планетой в Солнечной системе является Уран, седьмой мир по расстоянию от Солнца, где температура опускается до минус 224 градуса Цельсия. Температура в атмосфере Нептуна составляет от минус 200 до минус 220 градусов Цельсия.

На Нептуне дуют самые быстрые ветры в Солнечной системе – их скорость достигает 2200 км/ч. Также там бушуют штормы, известные как Большие темные пятна.

Также Нептун выпускает в космос почти 2,5 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Это связано с внутренним нагревом планеты, но точный механизм явления понятен не до конца.

Почему Нептун называют ледяным гигантом

Две самые большие планеты Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, называют газовыми гигантами, ведь их атмосфера, состоящая в основном из водорода и гелия, простирается до самого ядра планеты, занимая огромный объем.

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Атмосфера Нептуна, состоящая также в основном из водорода и гелия, а еще из воды, метана и аммиака, занимает меньший объем и находится над ледяной мантией, которая расположена над каменистым ядром, которое содержит железо и никель. Из-за того, что Нептун состоит больше из льда и камня, его называют ледяным гигантом. Замороженная вода, метан и аммиак образуют вещество, которое астрономы называют льдом, хотя оно больше похоже на очень плотную жидкость.

Считается, что в ядре Нептуна температура достигает 7000 градусов Цельсия, что выше температуры на поверхности Солнца. Кстати, планета имеет голубой цвет из-за метана в атмосфере.

Сейчас некоторые ученые считают, что Нептун стоит называть каменистой планетой, ведь горных пород там может быть больше, чем показывали прошлые исследования. Другие ученые сейчас считают, что Нептун стоит называть магматической планетой, ведь в ее недрах скрывается магматический океан, а не лед.

На Нептуне дуют самые быстрые ветры в Солнечной системе – их скорость достигает 2200 км/ч. Также там бушуют штормы, известные как Большие темные пятна Фото: NASA

У Нептуна тоже есть кольца

Самой известной планетой с кольцами является Сатурн, но у Нептуна также есть кольца, хотя они не так хорошо выражены. Астрономы с 1960-годов предполагали, что ледяной гигант имеет систему колец, но доказательства были получены только в 1989 году.

Тогда в первый и последний раз космический аппарат человечества посетил Нептун. Благодаря данным зонда NASA "Вояджер-2" ученые получили совершенно новое представление об этой планете, увидели кольца и обнаружили 6 новых спутников Нептуна.

Cамый крупный спутник Нептуна — Тритон. Фото зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

Спутники Нептуна

По состоянию на 2026 год у планеты Нептун есть 16 спутников. Учитывая, что сама планета была названа в честь бога моря из древнеримской мифологии, то все ее спутники также получили название разных морских божеств и нимф, связанных с морем. Но пока что два спутника Нептуна, открытые последними в 2024 году, не имеют названия, а лишь буквенно-цифровое обозначение. Половина спутников ледяного гиганта была открыта в XXI веке.

Первый и самый крупный спутник Нептуна, Тритон, открыл в 1846 году астрономом Уильям Лассел. Вторым спутником, обнаруженным у планеты, стала Нереида, которую открыл Джерард Койпер в 1979 году. Только через 10 лет были обнаружены еще 6 спутников с помощью зонда NASA.

На фото видны спутники Нептуна — Тритон, Галатея, Наяда, Таласса, Деспина, Ларисса и Протей Фото: NASA

Тритон — это единственный большой спутник в Солнечной системе, который вращается вокруг планеты в направлении, противоположном ее вращению вокруг своей оси. Такой ретроградной орбиты нет у остальных спутников Нептуна.

Некоторые ученые считают, что под ледяной оболочкой Тритона может скрываться подземный океан из жидкой воды. А там может существовать внеземная жизнь.

На Нептуне обнаружили земное явление

Пока что ни NASA, ни другие космические агентства, не планируют отправить новую беспилотную миссию к Нептуну. А потому исследования планеты проводятся с помощью наземных обсерваторий и космических телескопов Хаббл и Уэбб. Из последних крупных открытий, которые касаются Нептуна, стоит выделить то, что астрономы в 2025 году впервые обнаружили полярное сияние в атмосфере ледяного гиганта.