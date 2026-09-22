Справжній Термінатор: перший в історії бій із роботом закінчився для людини погано (відео)

Відомий блогер бився з двометровим роботом-гуманоїдом, дуже схожим на робота Т-800 із відомої серії фільмів про Термінатора.

Здається, сюжет фантастичного фільму став реальністю. Вперше в історії відбувся боксерський поєдинок між людиною та людиноподібним роботом. Найцікавіше, що за зовнішнім виглядом робот нагадує вигаданого Термінатора, тобто робота-вбивцю Т-800, із фільмів режисера Джеймса Кемерона. І назва у робота також схожа. З огляду на хід поєдинку та ці збіги, фільми вже не здаються фантастичними, пише Daily Mail.

Американська компанія, яка займається боями роботів, що дистанційно керуються людьми, вирішила провести в Сан-Франциско, США, перший в історії боксерський поєдинок між роботом-гуманоїдом і людиною. Таку ідею компанії підкинув відомий американський відеоблогер Френкі Лапенна, який сам вирішив взяти участь у поєдинку.

За весь вечір блогер бився з трьома роботами: спочатку з мініатюрним Unitree G1, а потім по черзі з двома величезними машинами. Це роботи ENGINEAI T800, зріст яких становить близько 180 см, вага — близько 100 кг, а вартість — понад 40 000 доларів. При цьому за зовнішнім виглядом ці майже двометрові роботи нагадують Термінатора. Для тих, хто не пам’ятає перший фільм про цього робота-вбивцю, що вийшов у 1984 році, за сюжетом машини в майбутньому захопили світ, а один робот повернувся в минуле, щоб вбити майбутню матір лідера людського опору.

Поєдинок розпочався з того, що Лапенна завдав кілька влучних ударів, від яких голова робота відкинулася назад, а сам він похитнувся. Але робот відповів нищівною серією ударів ногами, і блогер відлетів до стіни Фото: Скриншот

Спеціально для бою блогер одягнув захисне спорядження, щоб захиститися від ударів Термінатора. Якщо звичайна доросла людина здатна завдати удару з силою близько 294 кг, то, за заявою компанії REK, їхні великі роботи завдають ударів із силою 385 кг.

За весь вечір блогер бився з трьома роботами: спочатку з мініатюрним Unitree G1, а потім по черзі з двома величезними машинами. Це роботи ENGINEAI T800, зріст яких становить близько 180 см, вага — близько 100 кг, а їхня вартість перевищує 40 000 доларів Фото: Скриншот

Поєдинок розпочався з того, що Лапенна завдав кілька влучних ударів, від яких голова робота відкинулася назад, а сам він похитнувся. Але робот відповів нищівною серією ударів ногами, і блогер відлетів до стіни.

за зовнішнім виглядом робот нагадує вигаданого Термінатора, тобто робота-вбивцю Т-800, з фільмів режисера Джеймса Кемерона Фото: Скриншот

Хоча на відео здається, що людина програла поєдинок, у компанії REK стверджують, що це не так. Блогерові вдалося перемогти робота, який сильно його побив. Блогерові вдалося вивести робота з рівноваги та відкинути його на стіну, в результаті чого механізм машини заклинило, і у робота буквально відірвалася голова.

Єдиною реальною травмою, яку отримав блогер, стало пошкодження руки; в іншому він не постраждав. Однак повідомляється, що бій з іншим Термінатором закінчився не так вдало.

Трейлер першого фільму про Термінатора

Користувачі соцмереж були вражені кадрами, на яких робот збиває людину з ніг і б’є її. Один із коментаторів написав: "Хіба нам не показали аж шість фільмів про те, чому це погана ідея?". Мабуть, користувач соцмереж має на увазі те, що в Голлівуді дійсно зняли вже 6 фільмів про Термінатора, у п’яти з яких роль Т-800 виконав Арнольд Шварценеггер.

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