NASA вперше відправляє на Місяць роботів, якими не керуватимуть люди (відео)

На Місяці, якщо все піде за планом, з’являться три нових "мешканці", які за 14 днів мають скласти тривимірну карту місцевості без управління з Землі.

NASA планує наприкінці 2026 року відправити на Місяць у рамках місії CADRE три повністю автономні місяцеходи, які рухатимуться по поверхні супутника Землі та складатимуть тривимірну карту місцевості. Ці колісні роботи прийматимуть самостійні рішення на різних етапах місії. Вчені просто визначатимуть мету, а роботи самі вирішуватимуть, як її досягти, пише IFLScience.

Схоже, ми стоїмо на початку ери повністю автономних роботизованих досліджень космосу. Якщо все піде за планом, то початком цієї ери стане місія CADRE з дослідження Місяця. Туди будуть запущені три невеликі місяцеходи, оснащені сонячними панелями, камерами, інноваційним програмним забезпеченням та обладнанням для складання карти поверхні й підповерхневого шару Місяця. Програмне забезпечення дозволить роботам бути практично повністю автономними, адже вчені не надсилатимуть їм постійні команди. Єдині команди полягатимуть у тому, що вчені вказуватимуть місце, яке потрібно дослідити.

Три роботи обмінюватимуться даними між собою та з базовою станцією, розташованою на посадковому модулі. Цю інформацію вони зможуть використовувати для навігації по місцевості та прийняття рішень про те, коли починати рух, який маршрут обрати та як маневрувати, оминаючи перешкоди. При цьому один із місяцеходів виконуватиме функції лідера, який об’єднує всю команду та розробляє стратегічний план дослідження Місяця. Цього плану дотримуватимуться всі три місяцеходи, хоча кожен матиме своє індивідуальне завдання.

Група колісних роботів повинна буде виконати свою місію протягом 14 земних днів — саме стільки триває один день на Місяці. За цей час роботи зможуть отримати достатньо сонячної енергії для заряджання своїх батарей і продовження роботи.

Температура вдень на Місяці може підніматися до 114 градусів Цельсія. Крім того, обладнання місяцеходів виділятиме тепло, що призведе до їх нагрівання. Щоб роботи змогли витримати такі екстремальні умови, вони працюватимуть у режимі 30-хвилинних циклів "активність — сон". Це означає, що роботи періодично вимикатимуться, охолоджуватимуться та заряджатимуть батареї, а вийшовши з режиму "сну", апарати обмінюватимуться сигналами між собою та повертатимуться до виконання завдань місії.

До кінця 2026 року залишилося не так багато часу, тому ми незабаром дізнаємося, чи буде реалізовано цього року амбітну місію NASA на Місяць.

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