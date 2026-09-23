Обнаружена планета, которая нарушает правила движения в космосе: ученые не могут это объяснить

Это планета имеет одновременно и ретроградную орбиту, и чрезвычайно большой наклон плоскости орбиты.

Ученые обнаружили необычную планету, которая движется по орбите в направлении, противоположном вращению своей звезды. При этом угол наклона плоскости орбиты планеты чрезвычайно большой. Ничего подобного нет в Солнечной системе. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Новая планета имеет название GJ 3090 b и она находится на расстоянии 73 световых года от нас. Этот мира примерно в 2 раза больше Земли, но по массе в 4,5 раза больше нашей планеты. Таким образом GJ 3090 b является планетой класса субнептун. Это одни из самых распространенных планет в Млечном Пути. GJ 3090 b вращается вокруг звезды класса красный карлик — это самый распространенный тип звезд в нашей галактике.

Когда появляются звезды и облака газа и пыли, вокруг них образуется протопланетный диск, где формируются планеты. Звезда и диск начинают вращаться в одном направлении. Таким образом все планеты вокруг звезды в большинстве случаев вращаются вокруг звезды в том же направлении, что и сама звезда, и движутся в плоскости ее экватора, перпендикулярной оси вращения. В Солнечной системе все 8 планет вращаются в том же направлении вокруг Солнца, в котором звезда вращается вокруг своей оси. Между плоскостями орбит планет и экваториальной плоскостью Солнца существует небольшой угол: от 3 до 7 градусов. У Земли он составляет чуть более 7 градусов.

Астрономов удивило то, что планета GJ 3090 b имеет не только ретроградную орбиту, то есть вращается в направлении противоположном вращению ее звезды, но также имеет чрезвычайно большой наклон плоскости орбиты. Этот угол составляет 136 градусов.

Астрономов удивило то, что планета GJ 3090 b имеет не только ретроградную орбиту, то есть вращается в направлении противоположном вращению ее звезды, но также имеет чрезвычайно большой наклон плоскости орбиты Фото: NASA

В Млечном Пути существует всего 5 планетных систем, где есть планеты с углом наклона плоскости орбиты, превышающим 70 градусов. Но в других планетных системах присутствует массивный объект (другая звезды и ли планета типа газовый гигант), который стал причиной сильного наклона орбиты такой планеты. Но в системе GJ 3090 такого объекта нет. Ученые пока не могут объяснить то, что они увидели, хотя есть некоторые предположения.

Согласно одной из гипотез, вокруг звезды GJ 3090 мог сформироваться не один, а два протопланетных диска. Второй диск мог вращаться в обратном направлении и имел сильный наклон плоскости орбиты. Именно в этом вторичном диске могла сформироваться планета GJ 3090 b.

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