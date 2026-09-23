Таємний шпигунський супутник США несподівано зник на орбіті: ніхто не знає, що сталося

Уламки зруйнованого супутника, запущеного у 1988 році, можуть становити загрозу для інших орбітальних апаратів.

Американський шпигунський супутник часів холодної війни, запущений у 1988 році, розпався на низькій навколоземній орбіті та утворив хмару уламків на висоті 775 кілометрів над поверхнею Землі. Поки що ніхто не знає причини, пише IFLScience.

У вересні 1988 року США запустили на низьку навколоземну орбіту секретний шпигунський супутник USA 32, який мав кодове позначення FARRAH III. Цей апарат призначався для перехоплення радіолокаційних сигналів СРСР та аналізу радянської мережі радарів. Про призначення супутника стало відомо лише цього року з розсекречених документів Пентагону.

Невідомо, який термін служби мав супутник FARRAH III, але ще у 2021 році він продовжував обертатися на низькій навколоземній орбіті. Тепер же Космічні сили США підтвердили, що через 38 років після запуску супутник FARRAH III несподівано розпався на частини. У результаті утворилася хмара уламків на висоті приблизно 775 кілометрів. Американські військові заявляють, що стежать за уламками та оцінюють ризик їхнього зіткнення з іншими космічними апаратами. При цьому військові заявляють, що безпосередніх загроз для інших супутників не виявлено. Також поки що невідома причина руйнування супутника-шпигуна.

За словами експертів, які відстежують рух апаратів на низькій навколоземній орбіті, а також уламків космічного сміття, супутники зазвичай мають на борту кілька типів джерел накопиченої енергії. Будь-яке з них може призвести до руйнування космічного апарата. Експерти припускають, що найімовірнішою причиною руйнування супутника став розрив паливного бака під тиском або вибух батареї, які не витримали 38 років циклічного нагрівання та охолодження. Але не можна виключати також зіткнення з уламком космічного сміття або метеоритом.

Супутник FARRAH III перебував у перевантаженій космічними апаратами ділянці навколоземного простору, тому, на думку експертів, існує ризик того, що уламки супутника можуть зіткнутися з діючими супутниками на орбіті.

Вчені уважно стежать за ситуацією, оцінюючи ймовірність таких зіткнень. Вивчаючи траєкторії їхнього руху, дослідники сподіваються реконструювати сам процес руйнування та з’ясувати, чому супутник часів холодної війни через 38 років зруйнувався.

Інші новини науки