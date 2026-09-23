1200 кілометрів за 30 хвилин: Китай створив новий "безшумний" надзвуковий літак (фото)

Китай створив аналог тихого надзвукового літака NASA X-59. Літак TMS-10 перебуває на етапі остаточного складання перед запланованими льотними випробуваннями.

Китайські інженери з науково-дослідної установи Tianmushan Laboratory та Пекінського університету створили експериментальний надзвуковий літак TMS-10, який майже не створює звукового удару під час подолання швидкості звуку. На базі TMS-10 планується створити цивільний надзвуковий літак. По суті, це відповідь Китаю на схожий за характеристиками літак X-59 від NASA. Наприкінці цього року літак TMS-10 під час льотних випробувань має перевищити швидкість звуку у 2 рази, пише Gizmodo.

Одна з головних проблем надзвукових літаків полягає в тому, що під час подолання звукового бар’єру вони створюють дуже гучний звуковий удар. Тому польоти надзвукових літаків над населеними пунктами заборонені в багатьох країнах світу. У США така заборона діє з 1973 року.

Щоб відновити цивільні надзвукові польоти над територією США, NASA проводить випробування тихого надзвукового літака X-59, який у червні цього року перевищив швидкість звуку в 1,4 раза. При цьому звуковий удар є дуже тихим. Цей літак доводить, що гучність звукових ударів, що створюються під час подолання звукового бар'єру, може бути незначною.

Модель надзвукового літака TMS-10 Фото: Global Times

Китай вирішив створити аналогічний літак, і зараз TMS-10 перебуває на стадії остаточного складання. Наприкінці цього року експериментальний надзвуковий літак має продемонструвати, на що він здатний, поки що на дозвуковій швидкості. Водночас цей літак здатний розвивати швидкість, яка вдвічі перевищує швидкість звуку — приблизно 2470 км/год.

Китайські інженери після проведення першого льотного випробування мають намір під час наступного польоту подолати звуковий бар'єр та виміряти параметри звукового удару, що виникає при цьому.

На базі TMS-10 Китай планує створити цивільний надзвуковий літак, який, наприклад, зможе доправити пасажирів із Пекіна до Шанхая (відстань приблизно 1200 км) не за 2 години, як зараз, а всього за 30 хвилин. При цьому гучність звукового удару має бути незначною, що дозволить здійснювати регулярні рейси над населеними пунктами.

Щоб відновити цивільні надзвукові польоти над територією США, NASA проводить випробування тихого надзвукового літака X-59, який у червні цього року перевищив швидкість звуку в 1,4 раза Фото: solar-system

Якщо літак X-59 лише приглушує звуковий удар, то TMS-10 розсіює його. Конструкція китайського надзвукового літака дозволяє керувати ударними хвилями, що виникають у носовій частині та на крилах, не даючи їм зливатися в одну потужну хвилю, а конфігурація хвостової частини сприяє перерозподілу та ослабленню цих хвиль.

Можливо, завдяки цим двом експериментальним літакам незабаром по всьому світу літатимуть цивільні надзвукові літаки, що допоможе значно скоротити час пересування між різними частинами планети.

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