Темное измерение: в космосе существует "окно" в другой мир, считают физики

Исследование предполагает, что гипотетические первичные черные дыры не просто существуют, а находятся в пяти измерениях одновременно.

Мы ограничены тремя измерениями пространства и одним измерением времени и не может вырваться за их пределы. Но, возможно, гравитация не подчиняется этим правилам и проникает в пятое, темное измерение, которое недоступно для нас. Физики предполагают, что с этим измерением связаны первичные черные дыры, которые являются "окнами" в другую реальность. Если темное измерение существует, то такие черные дыры являются пятимерными, предполагает исследование, которое принято к публикации в журнале Physical Review D, пишет ScienceAlert.

Черные дыры рождаются после смерти массивных звезд, когда те сжимаются в чрезвычайно плотную область космоса. С другой стороны, считается, что существуют первичные черные дыры, гипотетические объекты, которых никто еще не видел, но они возникли в самое первое мгновение после Большого взрыва из областей повышенной плотности. Эти черные дыры считаются вероятным компонентом темной материи, которая является источником дополнительной гравитации в галактиках.

Физики в исследовании используют понятие брана. Это гипотетический многомерный протяженный объект, который может иметь произвольное число пространственных измерений. Существует теория, что наша Вселенная может быть четырехмерной браной, где есть три измерения пространства и одно измерение времени, которая находится в многомерном пространстве с большим числом измерений. Нам сложно представить пятое измерение, ведь оно выходит за рамки привычной реальности.

С темным измерением связаны первичные черные дыры, которые являются "окнами" в другую реальность Фото: ESA/Hubble

Но физики считают, что такое темное измерение существует, но оно имеет очень крошечный масштаб. Частицы, из которых состоит обычная материя, привязаны к четырехмерной бране и не могут выйти за ее пределы. Но гравитация может проникать в пятое измерение. Физики уточняют, что это может делать гравитация крошечной первичной черной дыры. Таким образом этот объект не ограничен четырьмя измерениями и его геометрия становится пятимерной.

Все расчеты ученых показали, что как бы ни были созданы первичные черные дыры все они должны быть пятимерными. Наличие дополнительного измерения меняет жизненный цикл черной дыры. Эти объекты постепенно теряют массу вследствие излучения Хокинга, причем более мелкие дыры испаряются особенно быстро. Но пятимерные черные дыры испарялись бы медленнее своих четырехмерных аналогов. По расчетам физиков, такие черные дыры могут все еще существовать с момента Большого взрыва, то есть уже 13,8 миллиарда лет.

Это означает, что где-то в космосе находятся первичные черные дыры, которое все еще испаряются, и они могут быть источником нейтрино с чрезвычайно высокой энергией. Эти частицы заполняют всю Вселенную и каждую секунду триллионы нейтрино проходят через ваше тело.

Если такие черные дыры существуют, то они могут хранить информацию о физических процессах, протекающих в масштабах и при энергиях, которые мы не в силах воспроизвести. Возможно, они также существуют в измерениях, которые недоступны для нас.

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