Путешествие быстрее скорости света: варп-двигатель можно создать, может он уже существует

Некоторые физики не считают технологию для перемещения со сверхсветовой скоростью фантастикой. Предполагается, что есть те, кто уже создал варп-двигатель.

Хотя теория относительности Эйнштейна запрещает перемещение в пространстве со сверхсветовой скоростью, есть теоретическая технология, которая, кажется, позволяет это сделать. Она называется варп-двигатель и сейчас некоторые физики считают, что эта технология все может стать реальностью. Возможно, ее уже создали инопланетяне, пишет Space.

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, объекты, имеющие массу, не могут перемещаться в пространстве быстрее скорости света. Но в 1994 году физик Мигель Алькубьерре предложил способ обойти это ограничение. Вместо того, чтобы разгонять сам космический корабль с помощью двигательной установки до сверхсветовой скорости, можно искривлять пространство-время вокруг него.

Теоретически варп-двигатель действительно может работать. Он может создавать вокруг космического корабля варп-пузырь. Собственно, сам корабль никуда не двигается, а перемещается пузырь. Космический корабль перемещается на огромные межзвездные расстояния за счет сжатия пространства-времени перед пузырем и его расширения позади него. Это позволяет достичь скорости, которая превышает скорость света.

Хотя материя не может перемещаться в пространстве-времени быстрее света, само пространство-время может это делать. Поэтому на ранних этапах существования Вселенной пространство могло расширяться так быстро, что некоторые его регионы удалялись друг от друга быстрее, чем свет успевал преодолеть расстояние между ними. Именно поэтому теоретически варп-двигатели возможны.

Теоретически варп-двигатель действительно может работать. Он может создавать вокруг космического корабля варп-пузырь. Собственно, сам корабль никуда не двигается, а перемещается пузырь Фото: space.com

Некоторые ученые считают, что эта технология уже существует и ее используют для перемещения между звездами высокоразвитые инопланетяне. Предполагается, что характерные следы, которые оставляет варп-пузырь при перемещении можно обнаружить в космосе.

Также некоторые физики считают, что варп-двигатель можно создать, но если это и произойдет, то в очень далеком будущем. Для этого нужна экзотическая материя и отрицательная энергия, которые теоретически обоснованы. Противники этой идеи считают, что такой двигатель существовать не может, ведь он нарушает известные законы физики.

Также неясно как управлять варп-двигателем и провести его деактивацию при достижении точки назначения.

Сторонники этой технологии настаивают, что ее концепция согласуется с известными законами физики, если создать варп-двигатель, позволяющий развивать почти скорость света. Это также позволит очень быстро перемещаться между звездами. Хотя для этого потребуется колоссальное количество энергии, которое суммарно в сотни, а может быть в тысячи раз больше годового объема энергии, выделяемой Солнцем.

На данный момент варп-двигатели остаются исключительно темой теоретических обсуждений. Но ученые пытаются понять, каким образом можно было бы сделать эту технологию такой, чтобы она не нарушала законы физики. Возможно, где-то в космосе есть инопланетяне, которые решили эту загадку.

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