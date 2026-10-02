Жінок із таким кольором волосся вважають привабливішими: несподіване відкриття вчених

Дослідження показало, що оточуючі вважають не блондинок більш здоровими на вигляд і привабливими.

Протягом десятиліть вважалося, що блондинки мають певні переваги, коли йдеться про привабливість, але виявилося, що в цьому плані брюнетки виграють. Про це свідчать результати експерименту, проведеного американськими вченими. Дослідження опубліковано в журналі Perception, пише Daily Mail.

Дослідження показало, що колір волосся може впливати на те, наскільки гладкою та рівною здається оточуючим шкіра людини. Вчені виявили, що темне волосся та висококонтрастний фон, особливо чорний, роблять шкіру обличчя візуально більш рівною та однорідною. Це, у свою чергу, тісно пов’язано зі сприйняттям привабливості, здоров’я, молодості та навіть таких якостей, як надійність.

За словами вчених, під час експерименту вони виявили, що одні й ті самі обличчя краще сприймаються як такі, що мають більш рівну шкіру на чорному тлі, порівняно з тлом тілесного кольору. Ці самі обличчя сприймаються як такі, що мають здоровішу шкіру, коли колір темніший, а не світліший.

На першому етапі дослідження 61 учаснику експерименту показали зображення 45 жінок віком від 19 до 79 років. Зображення облич були обрізані так, щоб волосся не було видно, і демонструвалися на двох варіантах фону: чорному та тілесному.

Результати показали, що на думку учасників шкіра обличчя жінок виглядала значно рівнішою та здоровішою, коли її демонстрували на чорному тлі. Щоб перевірити, чи відбувається те саме при порівнянні з кольором волосся, вчені провели другий етап дослідження.

Учасникам показали фотографії жінок, волосся яких було попередньо освітлено або затемнено за допомогою цифрової обробки. Виявилося, що хоча це не вплинуло на сприйняття молодих осіб, у жінок старшого віку темний колір волосся призвів до того, що учасники оцінювали шкіру як більш рівну та здорову.

За словами вчених, дослідження показує, що на сприйняття шкіри впливає контраст між нею та поверхнями, що оточують обличчя. Отримані дані свідчать про те, що навіть прості рішення, що стосуються зовнішнього вигляду, наприклад, вибір кольору волосся, можуть чинити ледь помітний вплив на те, наскільки привабливою та здоровою людина здається оточуючим, зазначають дослідники.

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