Популярний ефект "скляної шкіри" стурбував вчених: у 95 % відео в TikTok недоговорюють

Нове дослідження показує, що лише 5 % відеороликів про ефект "скляної шкіри" у соціальних мережах не містять інформації, що вводить в оману.

Останніми роками тренд на "скляну шкіру" (glass skin) заполонив соціальні мережі, зокрема TikTok: мільйони людей по всьому світу тепер прагнуть досягти ідеально чистої, гладенької та глибоко зволоженої шкіри. Однак нове дослідження показує, що вам, ймовірно, варто двічі подумати, перш ніж слідувати порадам із соціальних мереж, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Європейської академії дерматології та венерології проаналізувала відеоролики, опубліковані в соціальній мережі, присвячені корейському догляду за шкірою та ефекту "скляної шкіри".

Результати виявилися досить тривожними: майже 95 % роликів містять щонайменше одне твердження, яке може ввести в оману. За словами провідної авторки дослідження, доктора Марії Лусії Пайсано, найбільше її та її колег здивувало те, як часто в них бракувало елементарної інформації про безпеку.

Лише в одному з 38 відео згадувався ризик подразнення, а лише у двох йшлося про захист від сонця. Більше того, у жодному з роликів не згадувався ризик контактного дерматиту, і в жодному не рекомендувалося проконсультуватися з дерматологом.

Зазначимо, що для проведення дослідження вчені створили новий акаунт у соціальній мережі TikTok — це дозволило мінімізувати вплив алгоритмів, а потім здійснили пошук відео за запитами, пов’язаними з корейським доглядом та "скляною шкірою". Загалом вчені відібрали 38 відеороликів — їх оцінювали за такими критеріями, як дерматологічні твердження, інформація про безпеку, якість та достовірність.

Результати досліджень вчених показали, що майже 95 % відео містили принаймні одне оманливе твердження, а в 84 % випадків не враховувалися відмінності у типах шкіри. У 45% відео рекомендувалося поєднувати занадто багато активних інгредієнтів без відповідних застережень, а 32% обіцяли "миттєвий результат".

Автори зазначають, що жодне з відео не було створено дерматологом, і в них також не наводилися посилання на зовнішні джерела інформації. Натомість 82% роликів було створено інфлюенсерами, 11% — косметичними брендами, а 8% — іншими авторами контенту про красу.

За словами доктора Пайсано, результати свідчать про явний розрив між популярністю цього контенту та якістю наданої інформації. Автори застерігають, що сліпе дотримання таких схем догляду без індивідуальних рекомендацій може спричинити подразнення, надмірну ексфоліацію, загострення акне або порушення шкірного бар’єру.

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