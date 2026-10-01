Популярный эффект "стеклянной кожи" встревожил ученых: в 95% видео в TikTok недоговаривают

Новое исследование показывает, что лишь 5% видеороликов об эффекте "стеклянной кожи" в социальных сетях не содержат информации, вводящей в заблуждение.

В последние годы тренд на "стеклянную кожу" (glass skin) захватил социальные сети, в особенности TikTok: миллионы людей по всему земному шару теперь стремятся добиться идеально чистой, гладкой и глубоко увлажненной кожи. Однако новое исследование показывает, что вам, вероятно, следует подумать дважды, прежде чем следовать советам из социальных сетей, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Европейской академии дерматологии и венерологии проанализировали размещенные в социальной сети видеоролики, посвященные корейскому уходу за кожей и эффекту "стеклянной кожи".

Результаты оказались весьма тревожными: почти 95% роликов содержат минимум одно утверждение, способное ввести в заблуждение. По словам ведущего автора исследования доктора Марии Лусии Пайсано, больше всего их с коллегами удивило то, как часто в них отсутствовала элементарная информация о безопасности.

Лишь в одном из 38 видео упоминался риск раздражения, а лишь в двух говорилось о защите от солнца. Более того, ни в одном из роликов не упоминался риск контактного дерматита и ни в одном не рекомендовалось проконсультироваться с дерматологом.

Отметим, что для проведения исследования ученые создали новый аккаунт в социальной сети TikTok — это позволило минимизировать влияние алгоритмов, а затем выполнила поиск видео по запросам, связанным с корейским уходом и "стеклянной кожей". В общей сложности ученые отобрали 38 видеороликов — их оценивали по таким критериям, как дерматологические утверждения, информация о безопасности, качество и достоверность.

Результаты работы ученых показали, что почти 95% видео содержали хотя бы одно вводящее в заблуждение утверждение, а в 84% случаев не учитывались различия в типах кожи. В 45% видео рекомендовалось сочетать слишком много активных ингредиентов без соответствующих предостережений, а 32% обещали "мгновенный результат".

Авторы отмечают, что ни одно из видео не было создано дерматологом и в них также не проводились ссылки на внешние источники информации. Вместо этого 82% роликов были созданы инфлюенсерами, 11% — косметическими брендами, а 8% — другими авторами контента о красоте.

По словам доктора Пайсано, результаты демонстрируют явный разрыв между популярностью этого контента и качеством предоставляемой информации. Авторы предупреждают, что слепое следование таким схемам ухода без индивидуальных рекомендаций может вызвать раздражение, чрезмерную эксфолиацию, обострение акне или нарушение кожного барьера.

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