Почти 30 тысяч шагов в день: ученые выяснили, сколько шагов в день должны делать дети (фото)

Новое исследование показало, что некоторые малыши делают почти 30 000 шагов за один день. Исследователи обнаружили, что трёх- и четырёхлетние дети гораздо активнее, чем можно было бы предположить, учитывая их рост.

Исследователи из Севильского университета изучали 3 570 детей из 44 стран в период с 2018 по 2025 год. Дети носили шагомеры на бедрах не менее трёх дней, что позволило учёным измерить их ежедневную двигательную активность, пишет Daily Mail.

В среднем дети делали 18 542 шага в день. Самые активные дети делали целых 29 320 шагов, тогда как некоторые из наименее активных трехлетних детей делали всего 1 124 шага.

Исследование также выявило разницу между мальчиками и девочками. Трехлетние мальчики делали в среднем 18 064 шага в день, тогда как у девочек того же возраста этот показатель составлял 16 426 шагов.

Трехлетние мальчики делали в среднем 18 064 шага в день, тогда как у девочек того же возраста этот показатель составлял 16 426 шагов Фото: The Lancet Child & Adolescent Health

Место проживания и экономические условия, как оказалось, также влияют на уровень физической активности детей. Дети, проживающие в странах с низким и средним уровнем дохода, а также в сельской местности, демонстрировали более высокие средние показатели количества шагов, чем те, кто проживает в странах с высоким уровнем дохода и в городских районах.

Исследователи отметили, что подсчёт шагов может стать простым способом измерения физической активности у маленьких детей. Они подчеркнули, что раннее детство является важным периодом для роста и развития, в то время как низкая физическая активность связана с избыточным набором веса и задержкой моторного развития.

"Количество шагов — это простой и широко доступный косвенный показатель физической активности", — пояснили исследователи.

Место жительства и экономические условия также влияют на уровень физической активности детей Фото: The Lancet Child & Adolescent Health

Команда предположила, что со временем эти показатели можно будет использовать аналогично педиатрическим таблицам роста. Врачи смогут сравнивать ежедневную активность конкретного ребёнка с международными эталонными показателями и выявлять детей, уровень активности которых чрезвычайно низок.

"Установление сопоставимых на международном уровне эталонных значений суточного количества шагов служит важным ориентиром для мониторинга физической активности в раннем детстве", — отметили исследователи.

Другие новости науки