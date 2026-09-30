Майже 30 тисяч кроків на день: вчені дослідили, скільки кроків в день мають робити діти (фото)

Нове дослідження показало, що деякі малюки роблять майже 30 000 кроків за один день. Дослідники виявили, що три- та чотирирічні діти набагато активніші, ніж можна було б припустити, зважаючи на їхній зріст.

Дослідники з Севільського університету вивчали 3 570 дітей із 44 країн у період з 2018 по 2025 рік. Діти носили крокоміри на стегнах щонайменше три дні, що дозволило вченим виміряти їхню щоденну рухову активність, пише Daily Mail.

У середньому діти робили 18 542 кроки на день. Найактивніші діти робили аж 29 320 кроків, тоді як деякі з найменш активних трирічних дітей робили лише 1 124 кроки.

Дослідження також виявило різницю між хлопчиками та дівчатками. Трирічні хлопчики робили в середньому 18 064 кроки на день, порівняно з 16 426 кроками серед дівчаток того ж віку.

Трирічні хлопчики робили в середньому 18 064 кроки на день, порівняно з 16 426 кроками серед дівчаток того ж віку Фото: The Lancet Child & Adolescent Health

Місце проживання та економічні умови, як виявилося, також впливають на рівень фізичної активності дітей. Діти, які мешкають у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, а також у сільській місцевості, мали вищі середні показники кількості кроків, ніж ті, хто мешкає у країнах з високим рівнем доходу та у міських районах.

Дослідники зазначили, що підрахунок кроків може стати простим способом вимірювання фізичної активності у маленьких дітей. Вони наголосили, що раннє дитинство є важливим періодом для росту та розвитку, тоді як низька фізична активність пов'язується з надмірним набором ваги та затримкою моторного розвитку.

"Кількість кроків є простим і широко доступним опосередкованим показником фізичної активності", — пояснили дослідники.

Місце проживання та економічні умови також впливають на рівень фізичної активності дітей Фото: The Lancet Child & Adolescent Health

Команда припустила, що ці значення з часом можна буде використовувати аналогічно до педіатричних таблиць росту. Лікарі зможуть порівнювати щоденну активність конкретної дитини з міжнародними еталонними значеннями та виявляти дітей, рівень активності яких є надзвичайно низьким.

"Встановлення міжнародно порівнянних еталонних значень щоденної кількості кроків забезпечує важливий орієнтир для моніторингу фізичної активності в ранньому дитинстві", — зазначили дослідники.

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