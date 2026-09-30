8000-річного чоловіка повернули до життя: китайські вчені показали його обличчя

Китайські вчені відтворили обличчя чоловіка, який жив понад 8000 років тому. Це дало дослідникам і громадськості можливість краще уявити собі людей раннього неоліту, які мешкали у центральному Китаї.

Дослідники з Провінційного інституту культурної спадщини та археології Хенаня та лабораторії біоархеології Цзіліньського університету створили реконструкцію на основі останків, знайдених на археологічному місці Цзяху, пише China Daily.

Ван Вей, керівник Провінційного інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань, зазначив, що ця робота є важливим прикладом застосування наукових методів в археології, оскільки надає більш безпосередню можливість уявити собі, як виглядали мешканці Цзяху тисячі років тому.

Дослідники визначили, що чоловікові на момент смерті було від 25 до 30 років. Чжу Хун, професор лабораторії біоархеології Цзілінського університету, зазначив, що така оцінка ґрунтувалася на формі таза та ступені зносу зубів.

Череп чоловіка мав правильну овальну форму, виразні надбрівний гребінь та вилиці. Його обличчя було кутастим і відносно плоским, а ніс — середнього розміру. За словами Чжу, ці риси були типовими для доісторичних людей, які мешкали в Центральній рівнині.

Щоб відтворити обличчя чоловіка, дослідники спочатку зібрали 3D-дані високої роздільної здатності та створили детальну модель черепа. Потім вони використали 28 ключових точок на черепі та дослідили ділянки, де м'язи прикріплювалися до кістки.

Останки походять із Цзяху — ранньонеолітичного поселення в повіті Уян, яке було заселене приблизно 9000–7500 років тому. На цьому місці археологи знайшли кістяні флейти, панцирі черепах, кераміку та кам'яні артефакти. Ці знахідки допомогли дослідникам вивчити розвиток ранньої китайської цивілізації.

Реконструкція обличчя також демонструє, як цифрові технології стають дедалі поширенішими в китайській археології. Сучасне 3D-моделювання дозволяє перетворити виміри стародавніх людських останків на візуальне зображення, тоді як інші цифрові інструменти допомагають документувати та захищати археологічний матеріал.

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