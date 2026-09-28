В "Атлантиді вікінгів" знайшли арабські монети: вони подолали тисячі кілометрів (фото)

Невелика група срібних монет, знайдена в лісі на півночі Польщі, дала ще один погляд на торгівельні маршрути, які понад 1100 років тому поєднували Балтійський регіон з ісламським світом.

Знахідка складається з шести ранньосередньовічних арабських дирхамів і двох фрагментів срібних монет. Їх виявили в лісовому окрузі Млинари неподалік Ельблонга, пише Arkeonews.

Фахівці датували монети першою половиною IX століття — періодом, коли розташоване неподалік скандинавське поселення Трусо перетворювалося на важливий комерційний центр Балтійського регіону.

Археологічно-історичний музей в Ельблонзі вже отримав монети та планує провести їхню консервацію і дослідження. Археологи також збираються оглянути місце знахідки, адже воно може дати додаткові відомості про те, як срібло опинилося в цьому районі.

Особливий інтерес викликає зв'язок монет із Трусо. Торгівельне поселення вікінгів розташовувалося на березі озера Друзно і століттями було відоме з письмових джерел, хоча його точне місце залишалося невідомим. Через це Трусо поступово почали порівнювати з Троєю та Атлантидою.

Під час доби вікінгів арабське срібло у великих кількостях потрапляло до Північної та Східної Європи Фото: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Як зазначив Якуб Ягодзінський з Археологічно-історичного музею в Ельблонзі, монети могли залишатися в обігу ще довго після карбування — можливо, аж до рубежу X і XI століть, коли активність у Трусо вже згасала.

Є кілька можливих пояснень появи срібла біля поселення. Монети могли принести торговці, які прямували до Трусо. Інша версія полягає в тому, що вони належали прусським охоронцям, які збирали мито на шляхах до торгівельного центру.

Виявлення арабських монет добре відповідає історії регіону. Під час доби вікінгів арабське срібло у великих кількостях потрапляло до Північної та Східної Європи. Серед знахідок, пов'язаних із Трусо, раніше були предмети з Арабського халіфату, Англії та Рейнської області.

Багато дирхамів, які потрапляли до Балтійського регіону в IX столітті, походили з Аббасидського світу. Одна монета могла подолати тисячі кілометрів, перш ніж опинитися в скандинавському чи балтійському торгівельному центрі.

Історія Трусо не менш цікава, ніж знайдені монети. Наприкінці IX століття англосаксонський мандрівник Вульфстан вирушив із Хедебю, на території сучасної північної Німеччини, до Трусо біля гирла Вісли. Його опис подорожі пізніше увійшов до географічної праці, підготовленої при дворі Альфреда Великого.

Археологічно-історичний музей в Ельблонзі вже отримав монети Фото: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Потім поселення зникло з історичних записів. Після публікації опису Вульфстана Річардом Хаклітом у 1598 році історики та антиквари почали шукати втрачене торгівельне місто. Пошуки тривали майже 400 років. У 1981 році археолог Марек Ф. Ягодзінський визначив місце залишків поселення біля Янув-Поморського на східному березі озера Друзно.

Подальші розкопки виявили житла, майстерні, прикраси, зброю, ігрові предмети та речі, пов'язані з релігійним життям. Знахідки також показали значну роль скандинавів у створенні та заселенні Трусо.

Щодо монет із Млинарів поки залишається чимало питань. Фахівцям ще належить встановити місце їхнього карбування, імена правителів і тривалість перебування кожної монети в обігу.

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