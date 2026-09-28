В "Атлантиде викингов" нашли арабские монеты: они преодолели тысячи километров (фото)

Небольшая группа серебряных монет, найденная в лесу на севере Польши, позволила по-новому взглянуть на торговые маршруты, которые более 1100 лет назад связывали Балтийский регион с исламским миром.

Находка состоит из шести раннесредневековых арабских дирхамов и двух фрагментов серебряных монет. Их обнаружили в лесном округе Млинары недалеко от Эльблонга, пишет Arkeonews.

Эксперты датировали монеты первой половиной IX века — периодом, когда расположенное неподалеку скандинавское поселение Трусо превращалось в важный торговый центр Балтийского региона.

Археологико-исторический музей в Эльблонге уже получил монеты и планирует провести их консервацию и исследование. Археологи также намерены осмотреть место находки, поскольку оно может дать дополнительную информацию о том, как серебро оказалось в этом районе.

Особый интерес вызывает связь монет с Трусо. Торговое поселение викингов располагалось на берегу озера Друзно и на протяжении веков было известно по письменным источникам, хотя его точное местонахождение оставалось неизвестным. Из-за этого Трусо постепенно стали сравнивать с Троей и Атлантидой.

В эпоху викингов арабское серебро в больших количествах поступало в Северную и Восточную Европу Фото: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Как отметил Якуб Ягодзинский из Археологическо-исторического музея в Эльблонге, монеты могли оставаться в обращении ещё долгое время после чеканки — возможно, вплоть до рубежа X и XI веков, когда активность в Трусо уже затухала.

Существует несколько возможных объяснений появления серебра возле поселения. Монеты могли привезти торговцы, направлявшиеся в Трусо. Другая версия гласит, что они принадлежали прусским стражникам, взимавшим пошлину на путях, ведущих к торговому центру.

Находка арабских монет хорошо согласуется с историей региона. В эпоху викингов арабское серебро в больших количествах попадало в Северную и Восточную Европу. Среди находок, связанных с Трусо, ранее были предметы из Арабского халифата, Англии и Рейнской области.

Многие дирхамы, попадавшие в Балтийский регион в IX веке, происходили из Аббасидского мира. Одна монета могла преодолеть тысячи километров, прежде чем оказаться в скандинавском или балтийском торговом центре.

История Трусо не менее интересна, чем найденные монеты. В конце IX века англосаксонский путешественник Вульфстан отправился из Хедебу, на территории современной северной Германии, в Трусо у устья Вислы. Его описание путешествия позднее вошло в географический труд, подготовленный при дворе Альфреда Великого.

Археологико-исторический музей в Эльблонге уже получил монеты Фото: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Затем поселение исчезло из исторических источников. После публикации описания Вульфстана Ричардом Хаклитом в 1598 году историки и антиквары начали поиски утраченного торгового города. Поиски продолжались почти 400 лет. В 1981 году археолог Марек Ф. Ягодзинский определил местонахождение остатков поселения возле Янува-Поморского на восточном берегу озера Друзно.

В ходе дальнейших раскопок были обнаружены жилища, мастерские, украшения, оружие, игровые предметы и предметы, связанные с религиозной жизнью. Находки также свидетельствовали о значительной роли скандинавов в создании и заселении Трусо.

Что касается монет из Млынаров, то здесь пока остается немало вопросов. Специалистам ещё предстоит установить место их чеканки, имена правителей и срок нахождения каждой монеты в обращении.

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