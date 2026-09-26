Они жили за тысячи лет до викингов: в горах Йотунхеймен обнаружили стрелы древних людей (фото)

Археологи, работающие в норвежских горах Йотунхеймен, обнаружили 48 древних стрел, возраст которых превышает 6000 лет. Среди них было чрезвычайно хорошо сохранившееся острие стрелы каменного века с обломками деревянного древка.

Эти артефакты были обнаружены в результате таяния льда в высокогорье Иннландета, где уже 20 лет ведутся археологические исследования ледниковых отложений. Многие из них имели возраст более 2000 лет, тогда как самые древние находки достигали более 6000 лет, пишет Heritage Daily.

Одна из важнейших находок была сделана в Лангфонне в Йотунхеймене. Археологи обнаружили сланцевое острие стрелы, возраст которой оценивается примерно в 5000 лет. Оно лежало среди гравия и мелких камешков на большом валуне среди осыпи. Сначала наконечник стрелы казался отдельно лежащим предметом, но дальнейшее исследование выявило два фрагмента его первоначального деревянного древка.

Большинству находок более 2000 лет, тогда как самой древней — более 6000 лет Фото: Secrets of the ice

Состояние наконечника было особенно ценным, поскольку его части, которые обычно исчезают через тысячи лет, сохранились во льду. Археологи также обнаружили следы креплений, с помощью которых острие было прикреплено к древку, а также березовую смолу, использовавшуюся в качестве клея. Эти детали дают прямые свидетельства того, как охотники каменного века изготавливали свои стрелы.

Важное значение имеет и возраст находок этого года. По мере таяния самого древнего льда в горах археологи получают доступ к материалам всё более древних периодов. Лед может защищать органические материалы, такие как древесина, веревки и другие остатки, которые обычно подвергаются разложению, поэтому исчезновение древнего льда может обнажить предметы, сохранившиеся на протяжении тысячелетий.

Лед может защищать органические материалы, такие как древесина, веревки и другие остатки Фото: Secrets of the ice

Находки из Йотунхеймена свидетельствуют о том, что тысячи лет назад люди охотились и путешествовали по высоким горам Норвегии. В то же время они показывают, как изменения в горном льду влияют на то, что могут обнаружить археологи.

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