Только одна культура не изобрела лук и стрелы: почему так произошло (фото)

Древние люди изобретали лук и стрелы в разных частях мира на протяжении тысячелетий, особенно в периоды, отмеченные серьёзными конфликтами. Однако одна древняя культура в Перу так и не изобрела это оружие.

Представители культуры Паракас заселяли долины Пальпа примерно с 400 г. до н. э. по 1 г. н. э. Травмы на скелетах, обнаруженных на их памятниках, свидетельствуют о частых случаях насилия, однако археологи не нашли ни луков, ни стрел в погребениях Паракас, пишет IFLScience.

В свою очередь, воины Паракаса ассоциировались с пращами и метательными копьями. Ученые исследовали 200 обсидиановых наконечников, найденных на памятниках Паракас, и обнаружили, что артефакты были слишком толстыми, чтобы служить наконечниками стрел. Исследователи пришли к выводу, что эти наконечники использовались в качестве дротиков, что является ещё одним доказательством того, что луки и стрелы не входили в арсенал Паракас.

Артефакты были слишком толстыми, чтобы служить наконечниками стрел Фото: Journal of Archaeological Method and Theory

Исследователи отметили, что этот результат оказался неожиданным, поскольку некоторые модели развития оружия предполагают, что обострение конфликтов может подтолкнуть общества к внедрению или разработке новых видов оружия. Народ Паракас также обладал знаниями о технологии метательных орудий и в какой-то момент поддерживал контакты с группами, использовавшими луки.

Исторические описания, написанные испанскими конкистадорами позднее, свидетельствуют о подобной региональной закономерности. Луки и стрелы обычно использовали группы, проживавшие в низинах Южной Америки, тогда как воины Анд часто отдавали предпочтение пращам. Причина этого различия остаётся неизвестной, но определённую роль, возможно, играла окружающая среда долин Пальпы.

Для изготовления надёжного лука требовалась подходящая древесина, обладающая достаточной прочностью и гибкостью. В Европе для этой цели ценились тис и ясень. Однако в долинах Пальпы широко распространены были мескит и акация, а их древесина считалась малопригодной для изготовления луков, поскольку была сучковатой и жесткой. Пращи имели важное практическое преимущество: их можно было изготавливать без поиска специальной древесины для луков.

Пращи могли быть связаны с древней традицией "военных ритуалов" Фото: Journal of Archaeological Method and Theory

Возможно, свою роль сыграла и традиция. Исследователи предположили, что пращи могли быть связаны с древней традицией "военных ритуалов", что давало воинам Паракас ещё один повод продолжать использовать привычное оружие, а не переходить на луки.

Пример Паракаса свидетельствует о том, что развитие технологий не шло по одному универсальному пути. Местные ресурсы, устоявшиеся традиции и контакты с соседними группами — всё это могло влиять на то, какое оружие общество решало сохранить.

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