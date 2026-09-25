В Андах обнаружили загадочные сооружения: их возраст и назначение неизвестны (фото)

В отдалённом горном районе Аргентины обнаружен обширный комплекс геометрических каменных сооружений, возраст и назначение которых до сих пор остаются неизвестными. Эти сооружения были найдены на высоте более 3000 метров над уровнем моря в провинции Мендоса.

На этом участке в Кордильере-дель-Тигре расположены большие круглые сооружения, соединенные между собой проходами, а также каменные стены, рвы и ямы. Диаметр некоторых из этих кругов составляет от 27 до 35 метров, пишет Heritage Daily.

Впервые это место заметил в мае 2025 года альпинист из Мендосы Карлос Гобби, который изучал спутниковые снимки и цифровые карты гор. Эти сооружения отличались от окружающего ландшафта, что побудило к дальнейшему исследованию.

Добраться до места оказалось гораздо сложнее, чем определить его с высоты. В этом районе мало воды, рельеф сложный, а инфраструктура связи практически отсутствует. После двух неудачных попыток, вызванных погодными и географическими условиями, Гобби, Адриан Радич и Габриэль Орофино добрались до места 14 февраля 2026 года после четырёхдневного путешествия по горам.

Один из главных вопросов заключается в том, почему такой большой комплекс был построен в столь отдаленном высокогорном месте Фото: Википедия

На поверхности группа обнаружила масштабные каменные сооружения. Большие круги были соединены коридорами, а другие камни были встроены в рвы, напоминавшие каналы.

Один из главных вопросов заключается в том, почему столь крупный комплекс был построен в таком отдалённом высокогорном месте. Исследователи не обнаружили фрагментов керамики, остатков пищи или других поверхностных свидетельств, которые обычно связывают с постоянными жилыми поселениями.

Это отсутствие дало основания предположить, что объект мог иметь символическое или церемониальное назначение. Исследователи также изучают, могло ли это быть связано с деятельностью в период Империи инков или с доиспанскими общинами, населявшими этот регион до экспансии инков. Ни одно из этих предположений пока не подтверждено.

Исследование проводится в рамках ArqueoAndes — двунационального научного проекта, в котором принимают участие специалисты из Аргентины и Испании. В проекте, посвящённом изучению заселения людьми и изменений высокогорных ландшафтов, задействованы исследователи из IANIGLA-CONICET и Университета Хаэны.

Ожидается, что на следующем этапе будут сочетаться полевые археологические работы, анализ отложений и методы дистанционного зондирования. Эти исследования могут помочь установить, когда были возведены эти сооружения, как их строили и что происходило на этом месте.

На данный момент каменные круги и проходы в Кордильера-дель-Тигре по-прежнему трудно объяснить. Дальнейшие исследования могут показать, были ли они связаны с ритуальными обрядами, поселениями или имели иное назначение, а также предоставить дополнительные свидетельства о том, как доиспанские общины использовали Анды.

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