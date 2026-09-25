Таємничі споруди знайшли в Андах: їхній вік та призначення невідомі (фото)

У віддаленому гірському районі Аргентини виявиле великий комплекс геометричних кам'яних споруд, вік і призначення яких досі залишаються невідомими. Ці споруди було знайдено на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря в провінції Мендоса.

На цій ділянці в Кордильєра-дель-Тігре розташовані великі круглі споруди, з'єднані між собою проходами, а також кам'яні стіни, рови та ями. Діаметр деяких з цих кіл становить від 27 до 35 метрів, пише Heritage Daily.

Вперше це місце помітив у травні 2025 року альпініст з Мендоси Карлос Гоббі, який вивчав супутникові знімки та цифрові карти гір. Ці споруди відрізнялися від навколишнього ландшафту, що спонукало до подальшого дослідження.

Дістатися до місця виявилося набагато складніше, ніж визначити його з висоти. У цьому районі мало води, рельєф складний, а інфраструктура зв'язку практично відсутня. Після двох невдалих спроб, спричинених погодними та географічними умовами, Гоббі, Адріан Радіч та Габріель Орофіно дісталися місця 14 лютого 2026 року після чотириденної подорожі горами.

Одне з головних питань полягає в тому, чому такий великий комплекс було збудовано в такому віддаленому високогірному місці Фото: Вікіпедія

На поверхні група виявила масштабні кам'яні споруди. Великі кола були з'єднані коридорами, а інші камені були вбудовані в рови, що нагадували канали.

Одне з головних питань полягає в тому, чому такий великий комплекс було збудовано в такому віддаленому високогірному місці. Дослідники не виявили фрагментів кераміки, залишків їжі чи інших поверхневих свідчень, які зазвичай пов'язують із постійними житловими поселеннями.

Ця відсутність дала підстави припустити, що об'єкт міг мати символічне або церемоніальне призначення. Дослідники також вивчають, чи могло це бути пов'язано з діяльністю в період Імперії Інків або з доіспанськими спільнотами, що мешкали в цьому регіоні до експансії інків. Жодне з цих припущень поки що не підтверджено.

Дослідження проводиться в рамках ArqueoAndes — двонаціонального наукового проєкту, в якому беруть участь фахівці з Аргентини та Іспанії. У проєкті, що вивчає людське заселення та зміни високогірних ландшафтів, задіяні дослідники з IANIGLA-CONICET та Університету Хаена.

Очікується, що наступний етап поєднає археологічні польові роботи, аналіз осадів та методи дистанційного зондування. Ці дослідження можуть допомогти встановити, коли були зведені ці споруди, як їх будували та що відбувалося на цьому місці.

Наразі кам'яні кола та проходи в Кордильєра-дель-Тігре залишаються важкими для пояснення. Подальші дослідження можуть показати, чи були вони пов'язані з ритуальними обрядами, поселеннями чи іншим призначенням, а також надати додаткові свідчення про те, як доіспанські спільноти використовували Анди.

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