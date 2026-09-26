Жили за тисячі років до вікінгів: у горах Йотунхеймен знайшли стріли древніх людей (фото)

Археологи, які працюють у норвезьких горах Йотунхеймен виявили 48 стародавніх стріл, яким понад 6000 років. Серед них було надзвичайно добре збережене вістря стріли кам'яної доби з уламками дерев'яного древка.

Ці артефакти відкрилися внаслідок танення льоду у високих горах Іннландета, де вже 20 років проводяться льодовикові археологічні дослідження. Багато з них мали вік понад 2000 років, тоді як найдавніші знахідки сягали понад 6000 років, пише Heritage Daily.

Одна з найважливіших знахідок походить із Лангфонне в Йотунхеймені. Археологи знайшли сланцеве вістря стріли, вік якого оцінюється приблизно в 5000 років. Воно лежало серед гравію та дрібних камінців на великому валуні серед осипу. Спочатку вістря стріли здавалося ізольованим предметом, але подальше дослідження виявило два фрагменти його оригінального дерев'яного древка.

Більшості знахідок понад 2000 років, тоді як найдавнішим понад 6000 років Фото: Secrets of the ice

Стан наконечника був особливо цінним, оскільки частини, які зазвичай зникають через тисячі років, збереглися в льоду. Археологи також виявили сліди кріплень, якими вістря було прикріплений до древка, а також березову смолу, що використовувалася як клей. Ці деталі дають прямі свідчення того, як мисливці кам'яної доби виготовляли свої стріли.

Важливе значення має й вік цьогорічних знахідок. У міру танення найстарішого льоду в горах археологи отримують доступ до матеріалів дедалі більш давніх періодів. Лід може захищати органічні матеріали, такі як деревина, мотузки та інші залишки, які зазвичай піддаються розкладу, тому зникнення стародавнього льоду може оголити предмети, що збереглися упродовж тисячоліть.

Лід може захищати органічні матеріали, такі як деревина, мотузки та інші залишки Фото: Secrets of the ice

Знахідки з Йотунхеймена свідчать про те, що тисячі років тому люди полювали та подорожували високими горами Норвегії. Водночас вони показують, як зміни в гірському льоді впливають на те, що археологи можуть виявити.

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